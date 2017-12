Planète Géo. Couleurs Pérou

Les salines de Maras, près de Cuzco, 3 600 bassins déclinent la gamme du blanc au brun. (LUISA DORR/ GEO)

Une diversité unique au monde

Le Pérou, situé à l'ouest de l'Amérique du Sud, au bord de l’océan Pacifique, entouré du Brésil et de la Bolivie, est un des cinq pays qui comptent le plus d'espèces différentes de faune et de flore au monde.

Les chiffres sur la faune et la flore sont éloquents : on dénombre 25 000 espèces de plantes différentes dont 5 500 endémiques, 460 espèces de mammifères, 1 800 sortes d’oiseaux.

Jaune, vert, brun, les couleurs du Pérou

Le Pérou se distingue par une nature exubérante due à la diversité des sols et des climats, au mariage des extrêmes : la mer, la montagne et la forêt.

Le magazine Géo a fait appel à une jeune photographe brésilienne, Luisa Dorr. Elle a immortalisé les paysages avec son smartphone …résumés en trois couleurs : jaune, vert, brun.

Après une journée de travail à Cuzco, cette paysanne rentre chez elle avec son lama. (LUISA DORR/ GEO)

" C'est le mariage de la jungle, de la montagne et du désert côtier" explique Magdalena Herrera, directrice de la photo à Géo :

"Le jaune correspond à la bande désertique du littoral qui occupe 11% de la superficie mais concentre l'essentiel de la population active ; le brun pour les Andes qui couvrent un tiers du territoire et puis le vert qui représentent l'Amazonie, 60% du territoire et 10% de la population".

Malgré cette division marquée, le Pérou compte 96 types d’écosystèmes, c’est un géographe péruvien, Javier Pulgar Vidal, qui les a ensuite classés en huit grandes écorégions.

La cuisine péruvienne, la meilleure du monde

Cette cuisine, façonnée par son histoire, a été récompensée pour la cinquième fois aux World Travel Awards comme la meilleure destination de la planète pour les gourmets.

Le crocodile est un mets prisé, vendu à la découpe sur les étals d'Iquitos. (LUISA DORR/ GEO)

La cuisine péruvienne doit sa richesse et sa diversité à ses différents reliefs et climats : on compte pas moins de 4 000 variétés de pommes de terre, 2 000 espèces de poissons ou 650 de fruits exotiques.

C'est l'une des cuisines les plus riches d'Amérique du Sud, variée et savoureuse, non seulement en raison de la diversité de ses sols mais aussi grâce à l'apport des différentes vagues de migrants, notamment japonais.