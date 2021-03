Un vent d'optimisme malgré le Covid-19

Une femme sourit en jetant des fleurs. Photo d'illustration. (LAURENCE MOUTON / MAXPPP)

Nous sommes le 25 mars 2021, 84e jour de l'année, il ne reste plus que neuf mois avant Noël et le bilan c'est que... je ne sais pas vous, mais moi sur une échelle de un à 10 du moral, je suis à 14. "Plein ballon", comme on dit.

Les bonnes nouvelles s'enchaînent à une vitesse vertigineuse. La première nous vient, comme souvent, de Jean-François Delfraissy, le président du Conseil scientifique. C'était hier sur la chaîne PublicSénat. Jean-François Delfraissy "reste positif sur une sortie de crise à l’automne 2021 grâce aux vaccins." Impeccable ! L'automne ! Donc plus que 181 jours, on tient le bon bout les gars !

Je vous rappelle que le 14 mai 2020, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) nous disait que le virus n'allait peut-être jamais disparaître de nos vies. Donc dans 181 jours, rien du tout. Par ici les bonnes nouvelles. Également du côté d'Olivier Véran hier sur TMC : "Dans les 15 prochains jours, la pression sanitaire va augmenter."

Crise COVID-19 en France : que va-t-il se passer dans les 15 prochains jours ?

Merci Olivier Véran. Une autre bonne nouvelle pour les parents peut-être ? "Covid-19. De plus en plus d'enfants contaminés : vers une fermeture des écoles ?" comme s'interroge le journal Le Progrès. Ajoutez à cela une spécialiste d'une agence de santé anglaise qui dit sur la BBC que le port du masque et la distanciation sociale "pourraient durer des années" et vous avez le moral à 14 sur 10, comme moi.

Il y a toujours pire

Mais sachez qu' il y a quelqu'un qui va encore plus mal que nous, c'est certain. Quelqu'un qui est vraiment dans une panade monstrueuse. C'est la personne qui conduisait l'énorme porte-conteneurs qui s'est planté au milieu du Canal de Suez et qui a bouché la route où passent 10% du commerce maritime planétaire. Le pilote ne doit pas être au top du moral. Vous voyez : il y a toujours pire. On l'embrasse !