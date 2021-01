Quelques prédictions de voyantes et de voyants pour 2021 : c'est sûr, on va continuer à parler du Covid-19

Une voyante avec sa boule de cristal et son pendule. (JEAN-FRAN?OIS FREY / MAXPPP)

Et là vous me dites, à regarder ces onze premiers jours de l'année 2021, pas besoin d'être voyant pour prévoir que "ça va être tout noir".

Mais bon, comme dirait Jean Castex pour la vaccination en France, dans Var-Matin : "c'est comme si le Racing Club de Toulon rentrait sur le terrain et qu'au bout de deux minutes et demie, les gens disaient : 'lls sont nuls, ils vont perdre'."



Donc nous allons essayer d'être posés, constructifs, optimistes et pour ça nous pouvons toujours compter sur nos amis voyants. D'abord, Claude Alexis sur France 5 qui répond à la question du journaliste sur le fait que nous serons débarassés du Covid en 2021, sa réponse est : "Non !"

"rien n'est sous notre contrôle..."

Il nous dit tout simplement qu'en 2021 un autre virus viendra se greffer sur le Covid-19, et celui-ci sera foudroyant. Voilà un petit shot d'optimisme au réveil ça fait pas de mal. Au suivant, Matheo Benoit par exemple : "2021, en numérologie, ça fait 5, autrement dit une année où nous devrons faire preuve de patience, de calme. C'est une année où rien n'est sous notre contrôle."

Matheo Benoit qui nous donne une date : Le 14 Mai 2021, pour lui c'est ce jour-là que nous pourrons dire au revoir au mot confinement et couvre-feu parce que Jupiter rentre dans le signe des poissons. Objectif donc 14 mai 2021 ! Pour cette année, je suis un peu déçue parce que je ne peux pas vous livrer les prédictions de Jemima Packington, elle, elle est "aspergomancienne". En gros, elle lit l'avenir en jetant des asperges en l'air, c'est la seule d'ailleurs à le faire dans le monde. Mais là nous ne savons pas trop ce qu'elle devient. Peut-être qu'elle a arrêté son activité. C'est dommage parce qu'on pouvait vraiment lui faire confiance, elle avait notamment annoncé le Brexit, et les élections de Donald Trump et Emmanuel Macron. Donc si vous voulez savoir ce qui nous attend vraiment cette année, essayez de lancer des asperges en l'air vous me direz ce que vous avez vu.