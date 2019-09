On ne pouvait pas le rater. Persona non Greta... Et vous, vous faisiez quoi à 16 ans ?

Greta Thunberg, symbole international de la conscience climatique de la jeunesse. (BRYAN R. SMITH / AFP)

Ce matin, j'ai 16 ans. J'ai 16 ans et je rêve déjà d'avoir mon permis. Ce matin j'ai 16 ans et je fais le mur. Je me teins les cheveux. J'ai des boutons et un lit deux places. Ce matin, j'ai 16 ans et Barack Obama vient de prêter serment. Ce matin, j'ai 16 ans, Alain Bashung est mort...

Ce matin, j'ai 16 ans et comme un boomerang tout tourne toujours autour de moi. Il n'y a que mon ego qui subsite. Je n'ai absolument aucune envie de changer le monde, je suis résignée. Comment je vais m'en sortir ? c'est ça qui m’intéresse. Comment je vais m'en remettre ? Qu'est ce que je vais devenir ? Est ce que Valentin va sortir avec moi ? Moi. Moi. Moi. Ça, ce sont mes 16 ans à moi. Je ne pourrais jamais les changer mais cette année-là, j'aurais aimé être une Greta.

J'aurais aimé avoir une cause a défendre. Une passion, un engagement, un truc viscéral qui ne fait pas que te traverser. Ça t'anime, ça te bouleverse. Je me serais fait lyncher par les jaloux, descendre par les savants, insulté par les grands, moqué par les plus fous. J'aurais même eu les honneurs d'un tweet franchement sexiste de Bernard Pivot.

Dans ma génération, les garçons recherchaient les petites Suédoises qui avaient la réputation d'être moins coincées que les petites Françaises. J'imagine notre étonnement, notre trouille, si nous avions approché une Greta Thunberg... — bernard pivot (@bernardpivot1) 25 septembre 2019

On aurait épié chacun de mes faits et gestes. Ce que je mange dans le train. Si ma salade est industrielle, si mes fruits sont hors saison. Si mes couverts sont en plastique. J'aurais été persona non Greta. On aurait tout dit de moi, on m'aurait tout balancé a la tronche. Gourou trisomique, démoniaque, imposture. J'aurais fait trembler la planète. J'aurais dérangé les cons. Tous ces cons que je déstabilise parce qu'on m'écoute à Davos, à la COP24, au Vatican ou dans les parlements. Tous ces cons que je dérange parce que je suis dans Time magazine, parce que j'ai des convictions et que moi, la nuit, je ne mens pas.



Si ce matin vous êtes de ces personnes que j'aurais dérangé si j'avais été Greta, posez vous cette question. Et vous, vous faisiez quoi à 16 ans ?