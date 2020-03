On ne pouvait pas le rater. Le lavage des mains en s'amusant

Se laver les mains plusieurs fois par jour est important pour se prémunir du coroniavirus Covid-19. (JEAN-CHRISTOPHE BOURDILLAT / RADIO FRANCE)

Vous savez que pour lutter contre la propagation du Covid-19, il faut se laver les mains plusieurs fois par jour, temps idéal : 20 secondes. Et donc, le secrétaire à la Santé britannique, Matt Hancock, m'a donné une idée : pour être certain de se laver les mains pendant les 20 secondes nécessaires, il nous dit qu'il faut chanter le God save the Queen ou bien le refrain de Joyeux anniversaire deux fois, le temps d'avoir les mains bien propres.



Alors, il faut quand même le faire plusieurs fois par jour. Donc, je vous l'accorde, avec ce refrain la journée va être longue, et puis ce n'est pas toujours l'anniversaire de quelqu'un. J'ai donc cherché autre chose et ça c'est un vrai travail de service public. Lavage de mains, 20 secondes. On écoute le classique :

La derniere "vibe" dure 20 secondes. Pile poil. Vous avez les mains propres. On peut aussi se mettre du Céline Dion, Ne partez pas sans moi, on aura les mains bien propres puisque le refrain dure 25 secondes et on fait coup double comme ça si on est en retard, l'autre ne démarre pas la voiture sans nous.

Le record du monde d'Usain Bolt sur 200 mètres

Non, ce qui marche le mieux pour se laver les mains, c'est quand même le record du monde du 200 mètres d'Usain Bolt en 2009 : 19 secondes 19 centièmes. Et à la fin, vous avez l'impression d'avoir accompli de grandes choses avec de l'eau et du savon :

Avoir l'impression d'être un champion toute la journée pendant 20 secondes et être acclamé par Patrick Montel c'est ça la meilleure idée pour lutter contre le coronavirus.