Covid-19 : pourquoi en a-t-on peur ?

Dans le monde, le Covid-19 a tué 3 200 personnes, dont 4 en France. Alors que l'épidémie du nouveau coronavirus continue sa diffusion, des idées parfois erronées se propagent avec le virus. C'est vrai que le Covid-19 infecte plus que la grippe saisonnière, mais faux qu'il serait plus contagieux que la rougeole. Source d'inquiétude, le taux de mortalité, situé à 3,4% par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), c'est davantage que la grippe et la rougeole, mais beaucoup moins que d'autres virus, comme Ebola.

Le taux de mortalité grimpe à 14,8% pour les 80 ans et plus

Le taux de mortalité du nouveau coronavirus évolue avec l'âge. S'il est de 1,3% pour les 10/70 ans, il grimpe à 14,8% pour les personnes âgées de plus de 80 ans. "Nous ne sommes pas tous égaux face à l'infection, comme au reste. Certaines personnes quand elles vont être infectées par ce virus peut-être vont le répliquer beaucoup mieux que d'autres", explique le directeur général de l'Institut Pasteur, le professeur Xavier Nassif.

