On ne pouvait pas le rater. La chandeleur, c'était mieux avant !

C'est l'information de ce mardi 2 février : C'est la chandeleur ! C'est super parce qu'on a un objectif, un projet dans notre journée, et ça c'est le grand luxe, ça arrive pas tous les jours : on va donc faire des crêpes. Sauf que cette année, en traînant sur internet, j'ai appris que la recette des crêpes est la recette la plus recherchée depuis le début de l'épidémie sur le site de cuisine Marmiton, juste devant la quiche lorraine. La page pâte à crêpe a été consultée 20 millions de fois en 2020. Autrement dit, avec le Covid, 2020 est devenu une chandeleur géante. Il n'y a plus de date, plus de rendez-vous, plus de saison pour les crêpes. En gros, la chandeleur c'était mieux avant.

Ceci étant dit, je me permets quand même un petit rappel parce que, face aux crêpes, on n'est pas tous égaux. Par exemple, en termes de recette, il y a ceux qui y vont les yeux fermés et d'autres, comme moi, qui vont quand même vérifier sur internet au cas où la recette aurait changé depuis dimanche dernier. Si vous ne la connaissez pas, je vous glisse ici le secret du Chef Raymond Oliver : sel, farine, sucre, lait, beurre, œufs et... beaucoup de rhum, de pastis et de bière !

Voilà. Et pour être au complet, parlons du geste pour la crêpe parfaite. C'est très sérieux, ce sont des chercheurs qui ont carrément étudié la question des fluides pour trouver ce mouvement parfait avec la poêle. On se dit incroyable, ils vont nous sortir un truc qu'on a jamais entendu. Le résultat de l'étude c'est qu'il "faut verser la pâte dans le centre de la poêle puis l’incliner pour que le liquide se retrouve sur un côté au fond, ensuite il faut faire un ou deux tours complets, avant de revenir à une position horizontale pour combler les éventuels trous". Tout est dans le poignet.