On ne pouvait pas le rater. L'arrêt de train secret de la forêt de Fontainebleau

Il est de ces secrets précieux, fragiles. Un secret jalousement gardé et qui résiste au temps, un secret que l'on ne transmet qu'aux personnes de confiance qui pourront le sublimer. Ce secret le voici : parfait pour les balades ou la cueillette des champignons, il existe, quelque part en France, un train qui s'arrête au beau milieu de la fôret de Fontainebleau.

Comme le Poudlard Express d'Harry Potter a sa voie 9 - 3/4, la ligne R du transilien a son "arrêt en forêt". Pas de gare, juste quelques graviers au milieu des hautes herbes à la descente du train, pas de signalétique, et quasiment aucune mention sur les cartes du réseau SNCF. Ce que l'on sait, c'est qu'il se trouve après la gare Bois-le-roi entre Paris - Gare de Lyon et Montargis. À l'Arrêt en forêt, on peut descendre du train, mais jamais y monter. Les horaires ? ils varient selon les saisons. Le nombre de train qui s'y arrêtent ? Trois ou quatre, les samedis et dimanches matin et les jours fériés seulement. Le blog en nature simone, (joli jeu de mots, au passage) précise même que les agents ferroviaires présent à Paris - Gare de Lyon n'en ont parfois jamais entendu parler, et ne peuvent pas nous renseigner.

Les randonneurs franciliens y tiennent

Jean en parle par exemple sur Twitter avec émotion : "J'approche des 70 ans et dans ma jeunesse, le train déposait déjà les cueilleurs en forêt de Fontainebleau. J'ignorais qu'il perdurait encore." Mais pour combien de temps ?

En février dernier, le fondateur du collectif des usagers de la ligne R s'inquiétait, le peu de trains prévus ne marquaient plus l'arrêt en forêt.

Pour que l'esprit Harry Potter continue de planer sur la forêt de Fontainebleau, amis franciliens, allons tous nous balader et cueillir des champignons ce week-end. Selon le dépliant 2019, départ de Paris samedi et dimanche à 8h16, 9h38, 10h16 et 11h16.