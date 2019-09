On ne pouvait pas le rater. Aux États-Unis, les élèves se moquaient de son t-shirt, l'université l'intègre dans sa collection

Capture d'écran page Facebook de Laura Snyder. (CAPTURE D'ÉCRAN FACEBOOK)

C'est une jolie revanche que tient un petit garçon de l'école élémentaire d'Altamont, en Floride aux États-Unis. Il y a quelques jours, l'établissement a lancé un jeu intitulé "le jour de l'université". Chaque enfant était invité à venir avec une tenue de son université préféré.

Un jeune garçon, fan de celle du Tennessee, s'est donc fait un costume avec les moyens du bord. Un t-shirt de couleur orange et une feuille blanche épinglée dessus. Maladroitement, il y a dessiné les initiales de l'université, "U.T" pour "University of Tennessee". Mais les autres élèves ont détesté le t-shirt de cet élève et se sont moqué de lui à la cantine. L'enfant est retourné dans sa salle de classe en pleurs.

Les bénéfices reversés à une association contre le harcèlement scolaire

Son enseignante a donc décidé d'alerter Facebook. Le président de l'université du Tennessee a entendu l'appel. Immédiatement, il a envoyé au petit garçon la panoplie complète de la "U.T", composée d'un sac, d'une casquette, de plusieurs t-shirts et d'une paire de gants pour encourager l'équipe de football américain.

L’histoire aurait pu s’arrêter là, et elle aurait déjà été belle, mais le plus incroyable, c'est que l’université du Tennessee a également décidé de reprendre l'exemple du t-shirt fait maison par le petit garçon pour en faire sa nouvelle tenue officielle. Le t-shirt a été mis en vente samedi 7 septembre et il y a eu tellement de demandes que la boutique en ligne de l'université n'a plus fonctionné pendant quelques heures. Les fonds récoltés seront versés à une association contre le harcèlement scolaire.