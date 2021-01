Le troisième lundi de l'année, on est censé être plus déprimé que d'habitude ! C'est le principe du "Blue Monday". Photo d'illustration. (ALEXIS SCIARD / MAXPPP)

Est-ce que vous vous sentez déprimé aujourd'hui ? Peut-être plus que d'habitude ?Pour ceux qui ne le sont pas, je vous rappelle qu'on est que le 18 janvier, qu'on est pas sortie de l'auberge du Covid-19, qu'on n'a plus d'argent à cause de Noël et que les vacances sont loin. Vous n'êtes toujours pas déprimés là ?

Je vous rappelle également qu'on s'ennuie, qu'on n'a plus rien à faire après 18 heures, qu'on se caille, qu'on n'a toujours pas L'Équipe en kiosque, qu'on ne va pas tarder à revoir Jean Castex à la téloche pour nous gronder et qu'en plus si tu habites à Paris, tu n'as eu que 23 heures 21 minutes de soleil depuis le début de l'année (vraie info). Là vous êtes bien déprimés non ? Il manque juste un peu de Zaz qui reprend du Balavoine et on sera au max de la déprime.

Déprime party

Parce qu'aujourd'hui on est censé être plus déprimé que d'habitude ! C'est le principe du "Blue Monday", troisième lundi de l'année. Alors cette année en pleine pandémie certaines personnes parlent même carrément du "Mega Blue Monday", le jour le plus triste de la décennie. Alors qu'en fait, le "Blue Monday", c'est un truc inventé de toute pièce par une agence de voyage anglaise. Elle a tout simplement missionné un mathématicien pour trouver un jour où on est bien au bout du rouleau et où on se dit : "Banco, je vais me payer des vacances !"

Mais, comme dirait ce cher Confucius : "La joie est en tout, il faut savoir l’extraire." D'ailleurs c'est un des conseils du magazine Biba, si vous êtes déprimés il faut se remémorer des citations qui nous font du bien, dormir, se promener dans la forêt ou faire des caresses à son chien. Moi je n'ai pas de forêt, ni de chien, il me reste les projets dans ma tête, j'ai le droit de m'imaginer en Italie cet été. Il me reste la musique surtout, pas Zaz, cette fois promis. Haut les coeurs !