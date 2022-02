Les Spice girls vont peut-être se reformer ... pour le jubilé de la reine d'Angleterre !

On ne pouvait pas le rater Olivia Leray Du lundi au vendredi à 8h26 et 10h56

L'attente des fans est immense ! Les Spice Girls, ce mythique girls band pourraient se reformer prochainement. La dernière fois qu'Emma, les deux Mélanie, Géri et Victoria avaient donné un concert toutes ensemble, c'était pour la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Londres, il y a 10 ans, en 2012. Depuis, Victoria Beckham a toujours refusé de remonter sur scène avec le groupe.

Pourtant, un événement pourrait les amener à jouer à nouveau ensemble : le jubilé de platine de la reine d'Angleterre. Selon le tabloïd britannique The Sun, Elisabeth II les a invité pour ses 70 ans de règne, organisé par la BBC le 4 juin prochain. "Un anniversaire sans précédent", promet la chaine de télévision. Il y aura des expositions, des spectacles équestres, des parades de drapeaux, un concours de pudding ... Et un grand concert pour raconter le règne d'Elisabeth II, 95 ans et donc fan des Spice Girls !

Une première occasion manquée lors du jubilé de diamant

D'ici là, la reine doit tout de même se remettre du Covid-19, dont elle ne souffre que de symptômes légers depuis deux jours. En tout cas, les invitations sont lancées et normalement, on ne refuse pas une invitation de la reine. Sauf qu'on ne sait jamais avec les Spice Girls. Elles avaient déjà refusé de participer au jubilé de diamant de la reine, en 2012. Mélanie C et Mélanie B avaient ensuité partagé sur les réseaux sociaux leur regret d'avoir manqué cette opportunité.