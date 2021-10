"Spice" : 25 ans après le premier album des Spice Girls, le "girl power" plus assumé que jamais

Il y a 25 ans, une tornade défilait sur le monde, le "girls band" le plus célèbre de tous les temps : les Spice Girls. Elles sortaient alors leur premier album, "Spice", et mettaient au goût du jour le concept de "girl power". Alors qu'une réédition exceptionnelle est attendue vendredi, qu'en reste-t-il aujourd'hui ?

Nous sommes au coeur de l'été 1996, et à travers quelques images le monde découvre cinq jeunes Anglaises dans un clip, le premier de leur futur album Spice attendu à la rentrée. Wannabe devient la première affirmation du "girl power", la philosophie des Spice Girls dans cette Spicemania qui débute.

Vingt-cinq ans plus tard, les années 1990 sont à la mode, et on redécouvre l'impact culturel des Spice Girls. Pour Violaine Schütz, journaliste et autrice, ce qui était nouveau et fondamental, "c'était de tout faire entre femmes, selon le principe de la sororité, ici artistique".

"Elles étaient très en avance sur le féminisme pop d'aujourd'hui." Violaine Schütz, journaliste et autrice

Flambeau et prise de pouvoir

Beyoncé, Katy Perry, Miley Cyrus, Billie Eilish, à des degrés divers toutes incarnent aujourd'hui un "girl power" moderne, une prise de pouvoir féministe. Mais les girls band ne sont plus à la mode, seules les Britanniques de Little Mix se sont imposées chez elles. N'oublions pas qu'en 1996, comme le rappelle Violaine Schütz, "Beyoncé n'avait pas encore fait son concert avec le mot "FEMINIST" derrière [...] Elles étaient féministes sans le dire".

... Sachant que les Spice Girls ont aussi récupéré le flambeau des Riot Grrrls, communauté punk indépendante au nord-ouest des Etats-Unis, emmenée par Bikini Kill notamment, dissoute dans leur sauce commerciale. Mathilde Carton, a écrit un livre sur le mouvement, Riot Grrrl : Revolution Girl Style Now, aux éditions Le Mot et Le Reste, et pour elle, "le mainstream manque très souvent d'idées, et va souvent aller puiser dans les mouvements underground, de la contre-culture, pour en récupérer l'essence et la sève".

"Si les Spice Girls pouvaient servir de porte d'entrée au féminisme, ce serait déjà super." Mathilde Carton, autrice de "Riot Grrrl : Revolution Girl Style Now"

Et plus grand-monde ne conteste aux Spice Girls ce statut de féministes pop, revendiqué même, et de plus en plus, aujourd'hui par de jeunes artistes féminines qui n'étaient pas là pour le voir il y a 25 ans.

Spice Girls, Spice 25 (Virgin Records). Réédition disponible le 29 octobre.