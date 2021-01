Le serveur vocal poétique mis en place par le ministère de la Culture est... assez spécial

Le N° d'appel du serveur vocal poétique du ministère de la Culture. (CAPTURE D'ÉCRAN TWITTER)

Le serveur vocal poétique, SVP pour les intimes, est un numéro gratuit ( 03.74.09.79.52) qui vous permet d'écouter 10 poèmes, sept jours sur sept et 24 heures sur 24 . À l'origine de ce répondeur, la compagnie Home Théâtre et là, on se dit bonne idée !

Étant donné qu'on ne peut pas aller au cinoche, au théatre ou voir un un concert, écoutons des poèmes au téléphone tout seul, chez soi, dans le noir. C'est d'ailleurs ce que s'est dit le ministère de la Culture, qui a relayé cette initiative sur Twitter et sur sa page officielle avec le #culturecheznous.

C'est même sponsorisé façon numéro vert puisqu'on a le logo du gouvernement sur l'affiche de ce SVP. Hier soir, j'ai composé le numéro. À ne pas faire seul chez soi avec une bouteille de vin je préviens. Les poèmes lus, mettent, un peu, beaucoup, le cafard. un exemple :

"Je voudrais mourir dans un endroit gratuit

Sans menu affiché sur la porte

Sans activité poterie

Sans voisins qui délirent

Sans couloir blanc nauséeux

Sans papier à signer pour sortir

Dans un endroit calme,

Où personne ne s'affaire à sauver personne

Où chacun accomplit amoureusement ses rites

Où l'on joue aux échecs dans l'herbe molle

Sans s'occuper des gens qui partent(...)"

Comme Téléphone : Je rêvais d'un autre monde. Je ne blâme pas l'initiative de la compagnie Home Théâtre, loin de là, je m'interroge juste sur ce qu'on nous offre en termes de culture depuis un an, alors que des centaines de passagers peuvent manger, côte à côte, sans masque et en même temps, dans les avions. Je ne sais pas si je dois croire au ministère de la Culture quand il relaye ce numéro, s'en contente finalement puisque rien ne se passe depuis un an. Je ne sais pas si je dois croire Roselyne Bachelot quand elle dit ça sur franceinfo : "Je mets toutes mes tripes pour protéger le monde de la culture."

Sur internet, les internautes réagissent à ce serveur vocal poétique, "le gorafi est au chômage, c'est officiel", ou encore, "un nouveau numéro vert en vers cette fois". Moi, je dis juste que si c'est au téléphone qu'on peut désormais avoir de la culture, et bien moi, je suis comme Téléphone...