Le dalaï-lama bientôt dans les bacs !

Le Dalai Lama , chef spirituel tibétain, à Bangalore (Inde). Photo d'illustration. (MANJUNATH KIRAN / AFP)

Ça y est ! Enfin, on commençait à s'inquiéter mais on tient enfin le tube de l’été !

Indice : ce n'est pas un single des Magic System. On ne sait pas trop ce qu'ils deviennent mais enfin bon qu’à cela ne tienne, le monde d'après sait s’adapter. L'album de l’été nous vient de quelqu’un dont on n'entend quasiment jamais la voix. Non pas Carla Bruni, toujours pas. Non : c'est le dalaï-lama.

C'est l’une des plus grosses annonces de cette année 2020

Le dalaï-lama va donc sortir un album le lundi 6 juillet prochain, jour de ses 85 ans. Vous voulez un extrait ?



C’est le premier extrait de l'album du chef spirituel tibétain. Le mantra Compassion, l’une des plus grandes prières bouddhistes. Bon. Au premier coup d’œil, ce n’est pas frappant pour le son de l’été mais pourquoi pas !



11 morceaux à base de flûte et de bâtons de pluie



L'album met en musique tout une collection de mantras bouddhistes. Au programme : 11 morceaux à base de flûte et de bâtons de pluie. Le dalaï-lama a bossé dessus pendant cinq ans avec une de ses élèves et des collaborateurs du monde entier.



Sur Twitter certains ont réagi évidemment. J'ai pu lire : "Dalaï en route pour les Grammy Awards", "À quand le featuring avec Serge ?" ou encore "Lama Del Rey".

La question que l'on peut aussi légitimement se poser c'est : est-ce qu'il y aura une tournée ? Une chose est sûre, le dalaï ferait salle comble, il a déja rempli Bercy en 2003. Bon ce n'était pas pour un concert mais pour des leçons publiques. Mais quand même Bercy était complet pendant sept jours. Rendez-vous donc le 6 Juillet dans les bacs !