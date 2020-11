La boulette sacrée du Vatican ou quand le pape Francois "like" une photo d'une jeune femme dénudée sur son compte Instagram

Le pape François à la basilique Sainte-Marie à Rome (Italie), le 20 octobre 2020. (ANDREAS SOLARO / AFP)

Décidément, on aura tout vu en 2020. On pensait que plus rien ne pouvait nous arriver et qu'on allait sagement attendre le 31 décembre à 23h59 pour passer à autre chose... Et bien non ! Et cette fois la nouvelle tuile nous vient carrément de très très haut.

Puisque elle nous vient tout droit du compte Instagram du pape François, alias Pontifex maximus, alias Franciscus, c'est son pseudo sur Instagram, là où on poste plein de photos et de vidéos, les gens qui vous suivent peuvent "liker" comme on dit vos publications et vice versa. Le pape François lui, a 7 millions d'abonnés sur Instagram. Il y met ses voyages, ses discours, ses prières bref il est très actif. Peut-être même un peu trop actif puisque très récemment il a aimé, il a lâché un "like", sur une photo... comment dire :

At least I'm going to heaven https://t.co/w3nMYWVR6T — Natalia Garibotto (@NataaGataa) November 13, 2020

Sur une photo très très sexy, de la mannequin Natalia Garibotto. Elle est contre un casier de lycée avec une jupe à carreaux très trés courte, il n'y a quasiment pas de jupe d'ailleurs et avec un porte-jarretelles blanc. Donc on voit ses fesses ! Et bien sous cette photo pendant quelques heures, il y avait 114 000 "likes" dont celui de notre Franciscus, le compte Instagram du pape François.

Plusieurs hypothèses

Soit le pape est comme nous en roue libre et il a "liké" sans le faire exprès. Mais, j'y crois moyen. Mais l'hypothèse la plus probable, et même quasiment certaine, c'est quand même que ce n'est pas François qui gère son Instagram, c'est son équipe du Vatican. Et c'est donc un des membres de l'équipe qui a liké cette photo suggestive sans le faire exprès. Je vous l'accorde, c'est moins funky mais c'est comme ça. Le pape lui n'a pas réagi. Il a juste tweeté : "Que la main tendue puisse toujours s’enrichir du sourire de celui qui ne fait pas peser sa présence."