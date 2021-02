Jeff Bezos redevient l'homme le plus riche du monde, devant Elon Musk

Elon Musk (à gauche) et Jeff Besos, les milliardaires américains. (AFP)

Je vous parle d'hommes très riches ce matin. Des hommes à qui on s'intéresse, alors qu'eux, ils s'en fichent un peu, beaucoup, de nous. Ils ne savent même pas qu'on existe. Mais voilà les dernières nouvelles concernant nos amis Jeff Bezos, fondateur d'Amazon, et Elon Musk, patron de Tesla. Qui est le plus riche selon vous ? Avant on était sûr à 100% que c'était Bill Gates, mais là, ça bouge ! On assiste en fait à une chute à l'avant du peloton : Elon Musk vient de se faire détrôner par Jeff Bezos, qui redevient l'homme le plus riche du monde. Avec un patrimoine de 191,2 milliards de dollars, selon le magazine spécialisé Bloomberg, contre 190,2 milliards de dollars.

Pour vous donner une idée, c'est une fortune qui dépasse les PIB additionnés de la Jamaïque, de l'Islande, de l'Estonie et de la Tunisie. Mais comme on ne connaît ni le PIB de la Jamaïque, ni celui de l'Estonie... Ce que vous devez surtout savoir, c'est que Elon Musk, deuxième donc, à peu de chose près c'est quelqu'un comme nous, puisqu'il est endetté et locataire. Tous ses dollars, c'est un patrimoine financier en réalité. En cash, il n'a rien. "Posséder ne fait que vous alourdir" assure-t-il. Conclusion : on n'est absolument pas de ce monde mais bon, ne vous en faites pas, comme dirait notre ami Calogero : "On est riche que de ses amis."