Crise sanitaire : bonne nouvelle pour les télétravailleurs en pyjama

Une femme en pyjama en plein télétravail sur son canapé. Photo d'illustration. (CAIA IMAGE/SCIENCE PHOTO LIBRARY / NEW)

En ces temps troublés voici une nouvelle qui remonte un peu le moral, parce que là on ne sait plus trop où on en est, est-ce qu'on va devoir tous retourner à la maison ou pas ? Oui ? Non ? Peut-être ? Pas tout de suite ? La seule certitude que j'ai ce matin c'est qu'en cas de retour général à la maison et pour ceux qui sont toujours au télétravail depuis le mois de novembre, une étude publiée dans le très sérieux Medical journal of Australia plébiscite ceci :

Des hommes en pyjama. Photo d'illustration. (HERITAGE IMAGES / HULTON ARCHIVE)

Le pyjama ne nuit pas à la productivité

Le pyjama, le gros jogging, le caleçon, le short... Bref, ce que vous voulez mais on parle pyjama ! Parce que selon cette étude, menée sur des scientifiques qui ont eux-mêmes fait les cobayes pendant quelques semaines, et sur d'autres professions, porter un pyjama lorsqu'on bosse a la maison ne "nuit" pas, si je peux me permettre le jeux de mot, à la productivité. Les personnes qui avaient un pyjama au moment de l'étude et celles qui ne l'avaient pas ont été autant efficaces. En revanche, celles qui portaient un pyjama ont déclaré à 59% se sentir plus déprimées que les autres de télétravailler. C'est vrai qu'on nous a beaucoup dit que quand on est à la maison, les vêtements permettent de séparer la journée, de la rythmer.

Une solution donc pour allier productivité et coup de boost à votre journée : le pyjama chemise. Le haut du vêtement est une chemise, pile pour être cadré en web cam, le reste c'est du jogging. Parfait pour faire bonne figure sur les conférences vidéo, vous êtes en pyjama donc vous êtes bien et productif, vous êtes aussi habillé donc votre journée est rythmée ! Pensez-y si on nous re-re-reconfine, si le télétravail est encore plus strict ou pas, ou même juste pour vous, c'est une très belle pièce dans une armoire.