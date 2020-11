Confinement, déconfinement... Dans l'ascenseur émotionnel avec Gabriel Attal et Olivier Véran

Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement (à gauche) et Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé (à droite) à la sortie du conseil des ministres, le 14 octobre 2020. (S?BASTIEN MUYLAERT / MAXPPP)

C'est une chronique sous le signe de Calogero ce matin. Vous savez, dans le clip En Apesanteur, il "dragouillait" dans un ascenseur.

Figurez-vous qu'on est tous dans le même ascenseur que Calogero, en ce moment sauf que nous c'est pas pour "pécho", nous on monte, on descend, on remonte... c'est émotionnel. On va du 18e étage au −2.

Le mot d'ordre du gouvernement, c'est de nous donner de l'espoir. Par exemple Olivier Veran, il prend un minimum de pincettes pour nous dire qu'on va "vers le mieux" :

Olivier Véran: "Il y a moins de nouveaux malades par jour (...) nous sommes en train de progressivement reprendre le contrôle sur cette épidémie" pic.twitter.com/OcjubNaS2b — BFM Lyon (@BFMLyon) November 16, 2020

Mais avec le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, lui, ce n'est pas du tout la même musique. "Nous ne sommes pas du tout au déconfinement" :

"Nous ne sommes pas du tout au déconfinement, on en est même loin", prévient Gabriel #Attal lors du point presse post-Conseil des ministres. @LCI #Reconfinement #Déconfinement pic.twitter.com/Z85hTXhByw — Antoine Llorca (@antoinellorca) November 18, 2020

Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, c'est tout simplement le mec qui change la musique sans prévenir en soirée. Et là, nous voilà au nivau entresol... Laissez-nous rêver un peu !