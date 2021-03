Belgique : le plus long tunnel du pays va bientôt prendre le nom d'Annie Cordy

Le tunnel Leopold II va bientôt être renommé Annie Cordy. (JOHN THYS / AFP)

Il y a un an, quasiment jour pour jour, les Belges l'avaient promis, à l'occasion de la journée internationale pour les droits des femmes, le tunnel Leopold II de Bruxelles allait changer de nom, pour prendre celui d'une femme. Depuis le 8 mars 2021, c'est donc fait. Le plus long tunnel de Belgique va changer de nom. Parmi les 17 tunnels routiers de Bruxelles, jusqu'à présent deux seulement portaient le nom d'une femme. Il était donc temps de réparer cette grave erreur.

Les Bruxellois ont donc voté, et à 22%, ils ont choisi le nom d'Annie Cordy pour ce tunnel, connu pour son côté lugubre et ses bouchons. L'artiste décédée en septembre dernier l'a emporté devant Marie Curie, Rosa Parks ou encore Simone Veil. Le tunnel sera officiellement rebaptisé après de gros travaux. Il n'est pas prévu en revanche de playlist Annie Cordy au moment où vous passerez sous ce tunnel. Dommage, ça aurait pu être sympa, parce qu'avec près de trois kilomètres, on aurait quand même pu avoir un petit Tata Yoyo...