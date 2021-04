Au Royaume-Uni, le bonheur est une matière universitaire

Etudiants à Bourges (image d'illustration) (STEPHANIE PARA / MAXPPP)

Une astuce pour être heureux en ce moment : on peut aller en Finlande, qui a été élu le pays le plus heureux du monde pour la quatrième fois consécutive, d'après une étude commandée par les Nations unies. Mais on peut aussi se rendre au Royaume-Uni, à Bristol, où certains élèves étudient la science du bonheur depuis 2019.

La licence se déroule en deux parties. D'abord ils se penchent sur la partie psychologique et neuroscientifique du bonheur : qu'est-ce que c'est ? Pourquoi ça arrive ?

La seconde partie des études est pratique : les étudiants doivent faire preuve de gentillesse et bien dormir. Ils doivent aussi parler à une personne étrangère ou savourer une expérience. Ce cours n'est pas noté. Les étudiants ont automatiquement 20 crédits à l'université. Que demande le peuple ?