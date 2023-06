Viva Tech 2023 détrône le CES de Las Vegas

Bilan exceptionnel pour la 7e édition du salon Viva Technology en partenariat avec franceinfo, qui a fermé ses portes samedi 17 juin, porte de Versailles à Paris. Avec presque 60.000 visiteurs de plus que l’an dernier, Viva Tech devient le 1er événement mondial dédié à l’innovation et aux startups, devant le CES de Las Vegas.

Les organisateurs de Viva Technology auraient tort de se priver de fêter ce résultat, au-delà de toutes leurs espérances. Des visiteurs, ils en espéraient plus de 100.000. Et en quatre jours, ce sont 150.000 personnes qui ont parcouru l’édition 2023 de VivaTech.

Pierre Louette, PDG du groupe Les Echos – Le Parisien, co-organisateur heureux et pas si étonné, explique cette fréquentation comme “le fruit d’années de travail, avec de plus en plus de grands orateurs. Ce public qui ne cesse de croître, c’est vraiment une grande joie“. Et d’ajouter : “on n’a plus besoin d’aller aux Etats-Unis pour voir la tech française et européenne, il faut venir à Paris !“.

Le défi lancé par Emmanuel Macron

Quand Pierre Louette dit “aux Etats-Unis“, il pense à Las Vegas qui accueille le CES, chaque année, au mois de janvier. Le président de la République, Emmanuel Macron, soutien de la première heure de Viva Technology, avait lancé ce défi aux organisateurs : battre le CES et ses 115.000 visiteurs d’il y a 5 mois. Défi relevé ! Sur un plan strictement arithmétique, la comparaison est sans appel : Viva Tech passe en pole position.

L’événement organisé à Paris pourra-t-il, pour autant, tenir cette première place sur la durée ? La réponse dépend à la fois du CES… Et de Viva Tech qui a connu un millésime exceptionnel, cette année. Tout a basculé à six jours de l’ouverture. Le jeudi 8 juin 2023, Maurice Lévy, le président de Publicis, co-organisateur, reçoit le message qu’il espérait : la confirmation qu’Elon Musk participera à Viva Tech.

Dès cet instant, l’édition 2023 change de dimension. Le visage du patron de Twitter, SpaceX et Tesla se retrouve, seul, en page d’accueil du site de Viva Tech. L’effet Elon Musk est instantané et il va propulser la journée du vendredi : un véritable aspirateur à visiteurs et à médias.

CES 2024 : retour à la fréquentation d’avant Covid ?

Viva Tech peut donc désormais se présenter comme le 1er événement Tech mondial, au moins jusqu’en janvier prochain, où le CES va tout faire pour reprendre l’avantage. Il y a cinq mois, le salon de Las Vegas sortait à peine de la période Covid, et il n’avait pas encore retrouvé tout son potentiel.

Le timing est donc très favorable à Viva Tech qui prend l’avantage, mais attention : en janvier prochain, si le CES poursuit sur sa dynamique, il pourrait retrouver ses niveaux d’avant la pandémie, comme en janvier 2020 – 171.000 visiteurs – et récupérer sa place de numéro 1.