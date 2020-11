Nouveau monde. La Playstation 5 arrive

La sortie de la Playstation 5 (illustration) (KIMIMASA MAYAMA / EPA)

Les fans de jeu vidéo sont en émoi jeudi 19 novembre avec la sortie de la console Playstation 5. Visuellement elle est énorme. C’est la première réflexion qui vient à l’esprit quand on découvre la Playstation 5. Élégante, blanche et noire, mais imposante. Un avantage : elle est très silencieuse. Tout a changé dans cette nouvelle console de Sony : la puissance technique, bien sûr, mais aussi l’interface graphique et surtout la manette, particulièrement innovante et ergonomique. La première Playstation a été lancée, il y a 26 ans. C’est donc la suite de l’histoire. Cette nouvelle version ne tourne pas tout à fait le dos au passé puisque la plupart des jeux PS4, précédente version qui datait de 2013, peuvent [en théorie] fonctionner sur la PS5.

La nouvelle console passe à l’ultra haute définition, la 4K, avec une vitesse de 60 images par seconde, ce qui joue sur la fluidité des images.

Comme sa concurrente Xbox Series X sortie la semaine dernière, ce n’est pas une console 100% en ligne, même si de nombreux contenus sont téléchargeables. Mais elle est dotée d'un disque dur ultrarapide (SSD) qui permet de réduire les temps d'attente. Il est même possible de mettre en pause un jeu et le reprendre plus tard exactement au même endroit.

Xbox Series X contre Playstation 5

Les fans vont avoir du mal à choisir même si les joueurs sont souvent fidèles et aiment bien racheter la nouvelle version de la console qu’ils possèdent déjà, notamment les joueurs sur Playstation. Les deux consoles affichent des caractéristiques techniques assez similaires. Comme toujours, le catalogue de jeux contribuera à faire la différence. Les prix sont assez semblables pour les 2 modèles haut de gamme: 500 euros pour la Playstation 5 et pour la Xbox Series X. Il y a aussi une Playstation 5 100% numérique, à 400 euros environ. C’est 100 euros de plus que la petite Xbox Series S qui ne coûte que 300 euros. La question qui risque de se poser est celle de la disponibilité. En tout cas dans un premier temps.