“Made in France“ : les produits Tech aussi préfèrent la France

La poussée du "made in France" ne concerne pas que les vêtements ou les objets du quotidien. Début janvier, plus de 170 start-ups françaises ont fait le déplacement à Las Vegas pour dévoiler leurs innovations. Une partie de ces produits – qui auraient pu être produits en Chine – sont fabriqués en France. Sans coûter plus cher.

Le symbole de cette tech “made in France“, c’est l’une des meilleures ventes à Noël : Lunii, la boîte à histoires, petit transistor en plastique vert avec de gros boutons jaunes. Il y a un peu plus de deux ans, la fabrication, démarrée en Chine, est relocalisée en France, confiée à All Circuits – créée à Meung-sur-Loire dans le Loiret – dont Bruno Racault est le président. Son obsession : lutter contre l’idée reçue selon laquelle fabriquer des produits Tech en France coûte plus cher :

"C’est faux !, assure Bruno Racault. Aujourd’hui, on est capables, pour les produits de grand volume, de fabriquer au même prix que la Chine. On ne fabrique pas moins cher, mais on est capables de fabriquer au même prix. Comment ? On redesigne les produits, on les développe de façon à ce qu’ils soient totalement automatisables, et avec nos robots, on est redevenus compétitifs. Le coût de main-d’œuvre directe aujourd’hui, c’est moins de 5%. Et quand vous avez moins de 5% de coût de main-d’œuvre, vous pouvez être compétitifs."

"Tout, sauf la pile, est fait en France." Bertrand Jomard, directeur général de ByStamp à franceinfo

Et c’est bien pour faire passer ce message que Bruno Racault était au CES, le plus grand salon au monde dédié à l’innovation. À Las Vegas, il accompagnait plusieurs start-ups dont ByStamp avec le Keymo, le 1er tampon connecté pour signer électroniquement un fichier PDF.

Bertrand Jomard, son directeur général, saisit le tampon noir et jaune, et il le décortique pour nous, en commençant par le processeur et l’étui :

"Le chip est fait par STmicroelectronics en France, le casing est fait par MTO en Vendée, la carte électronique est assemblée par BMS – l’une des entités de All Circuits – à Bayonne, les ingénieurs sont en France, à Paris et en Bretagne. Le packaging est imprimé en Bretagne. Tout sauf la pile est fait en France. Nous, on est vraiment made in France."

Choix éthique et argument marketing

Pourquoi ces start-ups choisissent-elles de faire fabriquer leurs produits tech en France, plutôt qu’en Chine ? Vu la qualité de fabrication en France, il n’y a que des avantages : pas de problèmes de gestion d’équipe à distance, de contrôle qualité, de fiabilité, de barrière de la langue ; beaucoup moins de risques de copie et de contrefaçon, sans parler du Covid. Et donc, fabriquer en France, à coût égal, c’est se simplifier la vie, tout en raccourcissant les délais de transport.

ByStamp avance un choix éthique mais le "made in France" est évidemment aussi un argument marketing majeur. Pour revenir à Lunii, la boîte à histoires a obtenu le label "Origine France garantie" en juillet 2021, et elle ne se prive pas d’afficher, partout, qu’elle est fabriquée en France.