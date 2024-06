La Galaxy Ring de Samsung prête pour les JO de Paris 2024 ?

Samsung a choisi Paris – et c’est une première – pour ses prochaines annonces majeures, prévues le 10 juillet. Sont pressentis les nouveaux smartphones pliants ainsi que la bague connectée, très attendue, du constructeur coréen. Un programme, une ville et une date qui ne doivent rien au hasard.

C’est une vidéo postée par Samsung, mercredi 26 juin sur YouTube, qui a officialisé l’événement du 10 juillet dans la capitale : on y voit l’arête d’un cube qui fait penser à la pyramide inversée du Carrousel du Louvre.

Au contact d'une surface horizontale, un triangle apparaît – deuxième allusion au Carrousel du Louvre qui devrait accueillir l'événement – puis une découpe de la Tour Eiffel, puis le logo de Galaxy AI, l’intelligence artificielle de Samsung lancée en début d’année. L'arête disparaît alors dans un fondu au blanc en se dépliant pour terminer à l'horizontale, à la manière d'un smartphone pliant qu'on ouvre.



Le choix du centre de Paris et la date – nous serons alors à 16 jours de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques – sont directement liés aux JO et pour cause : Samsung en est l’un des sponsors historiques. Paris n’a effectivement jamais accueilli l’un de ces événements du coréen baptisés “Unpacked“ qui servent aux lancements majeurs, contrairement à Las Vegas, Berlin, San Francisco, New York ou Barcelone, quatre fois.

Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6 : les smartphones vont évoluer

C’est donc dans la capitale française que Samsung devrait dévoiler ses nouveaux smartphones pliants, et ça n’est pas vraiment une surprise. Leur renouvellement a traditionnellement lieu pendant l’été, avec une sortie dans la deuxième quinzaine du mois d’août. Et justement, cette année, la tenue des Jeux à partir du 26 juillet pourrait avancer la date de leur disponibilité, afin qu'ils soient en main, aux poignets voire aux doigts des spectateurs et des athlètes pour les JO. Juste une hypothèse...

Les deux modèles de smartphones pliants – Fold et Flip – ont déjà connu cinq générations. Sont donc pressentis, d’une part, le Galaxy Z Fold 6, qui s’ouvre comme un livre, pour offrir un format presque carré, avec un capteur photo principal qui passerait à 200 millions de pixels, un design plus angulaire, plus léger et plus fin : la rumeur évoque 11 mm seulement, une fois replié : ce serait presque 2 mm et demi de moins.

Or l’épaisseur a toujours été l’un des défauts du Z Fold et de ses concurrents. On parle aussi d’une version Ultra avec un plus grand écran, et un prix de départ peut-être au-delà des 2.000 euros ; quant au Galaxy Z Flip 6 qui se déplie, lui, vers le haut à la façon d’un ancien téléphone à clapet, il devrait bénéficier, lui aussi, du même nouveau processeur, celui de la gamme S24, annoncée fin janvier.

Galaxy Ring : la bague au doigt de Paris 2024 ?

Des smartphones pliants auxquels un nouvel objet connecté de quelques grammes pourrait voler la vedette : quel meilleur contexte que l’imminence des JO à Paris, pour lancer une bague connectée à porter en permanence sur soi, pour assurer le suivi de sa santé et de sa forme ?

Dans 10 jours, Samsung mettra sans doute fin au mystère qui entoure sa Galaxy Ring, presque six mois après sa première évocation officielle : c’était le 17 janvier dernier, à la fin du dernier événement Unpacked. Un mois plus tard, on avait vu l’anneau connecté, sous cloches, à Barcelone, au salon mondial de la mobilité, mais sans pouvoir la toucher. Ce sera peut-être elle, la vraie star de Samsung, le 10 juillet, à Paris.