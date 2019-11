Mon info. Une chanson sur le Brexit fait un carton en Grande-Bretagne

"The French Brexit Song" d'Amanda Palmer. (CAPTURE D'ÉCRAN YOUTUBE)

Le Brexit, ça vous dit sûrement quelque chose, non ? Mais si. C’est cette annonce sans cesse reportée d’un retrait du royaume uni de l’Union européenne. Sait-on jamais, si vous avez passé les derniers mois dans un univers parallèle…. Ça doit avoir lieu, et puis finalement c’est repoussé, et puis cette fois c’est la bonne, le 31 octobre, c’est sûr c’est la bonne. Et finalement, non, on verra ça au 31 janvier. Avant cela il y aura de nouvelles élections le 12 décembre. Des tergiversations qui amusent beaucoup Amanda Palmer. Cette chanteuse américaine s’en est inspirée pour écrire The French Brexit Song, littéralement "La chanson française du Brexit" :

Près de 340 000 vues en quelques jours, la vidéo a été postée le 30 octobre. Une chanson qui joue avec tous les mots français utilisés en anglais et qui sont "so chic", du style "déjà vu", "cul de sac" et "chauffeur" et qu’il faudra rendre après le Brexit. Une façon de lier l’humour et l’absurde, en demandant des comptes aux britanniques. Et cette chanson, en peu de temps, est devenu le nouvel hymne des opposants au Brexit installés en France, mais elle fait beaucoup rire aussi de l’autre côté de la Manche. Les Anglais sont peut être sur le point de perdre l’Europe, mais pas leur humour.