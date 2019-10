Brexit : Boris Johnson veut organiser des élections législatives anticipées le 12 décembre

Brexit, nouvel épisode. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré vouloir organiser des élections législatives anticipées, le 12 décembre, au Royaume-Uni. "Pour que le Brexit ait lieu, je pense que le Parlement doit être raisonnable", a-t-il déclaré, jeudi 24 octobre, dans une allocution télévisée retransmise par la BBC (en anglais). "S'ils veulent vraiment plus de temps pour étudier cet excellent accord, ils peuvent l'avoir, mais ils doivent accepter des élections générales le 12 décembre. Voilà la marche à suivre", a ajouté le chef du gouvernement.

