Mon info. L'inquiétant rétrécissement des sardines de Méditerranée

Illustration. Depuis dix ans les sardines et les anchois diminuer dans les golfes du Lion et de Gascogne rétrécissent. (FRED TANNEAU / AFP)

Les scientifiques de l'Ifremer, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer sont de plus en plus inquiets. Depuis dix ans, ils constatent une inéluctable réduction de la taille des sardines et des anchois dans les golfes du Lion et de Gascogne, comme le rapporte le Figaro.

Des conséquences importantes sur la pêche

Tout a commencé en 2007, quand des pêcheurs de Méditerranée ont lancé l'alerte car ils n'arrivaient plus à vendre leurs sardines aux conserveries, qui les refusaient faute d'une taille suffisante. À l'âge d'un an, les sardines ne mesurent désormais plus que dix centimètres, contre treize auparavant. En termes de poids, la perte est encore plus impressionnante : dix grammes en moyenne aujourd'hui, c'est trois fois moins qu'avant. Et le phénomène semble irréversible. Du côté de l'océan Atlantique, même constat, même si les sardines y sont plus grandes.

Sur le plan économique, cette perte de taille et de poids a d'importantes conséquences. Dans le golfe du Lion, on pêchait 20 000 tonnes de sardines en 2008, on n'en pêche désormais plus que 2 000 tonnes. Dix fois moins, c'est tout simplement énorme.

Le coupable : le réchauffement climatique

L'espérance de vie de ces petits poissons a, comme le reste, diminué comme peau de chagrin. Elle ne dépasse pas deux ans dans le golfe du Lion.

Et le coupable est tout trouvé : c'est le réchauffement climatique, selon les scientifiques. Il a un impact sur la température de l'eau, mais aussi sur la nourriture Ides sardines, à savoir le plancton, dont la quantité est en chute libre. La qualité de ces micro-organismes est également moins bonne qu'avant. Ainsi, c'est toute la chaîne alimentaire qui s'en trouve modifiée.