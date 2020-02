Mon info. En Chine, les jeux télévisés s'adaptent au confinement imposé par le coronavirus

Des candidats participent depuis chez eux aux jeux de chaînes de TV chinoises. (CAPTURE D'ECRAN WEIBO)

la Chine s'organise face au coronavirus. Le confinement, c'est un peu comme les dominos, si vous me permettez la comparaison. Une conséquence en entraîne une autre, jusqu'à ce que cette dernière soit pour le moins inattendue. Depuis le début de l'épidémie, c'est la réorganisation permanente. Y compris dans des domaines comme le divertissement. Plusieurs chaînes de télévision ou de streaming en ligne ont commencé à diffuser des émissions de téléréalité à l'intérieur des maisons confinées, comme le rapportent nos confrères de Courrier International. Oui, des programmes sur le "confinement forcé", ou qui tiennent compte du contexte de la Chine et de ses contraintes.

L'émission de chant Singer, très populaire, diffusée sur le chaîne Hunan, a du faire évoluer sa formule. Désormais, les candidats se filment eux-mêmes depuis chez eux et attendent leur tour avant de chanter. La même chaîne Hunan a lancé également deux émissions mettant en scène le quotidien de célébrités chinoises confinées. On les voit cuisiner, jouer, discuter avec leurs proches. Il faut dire qu'avec plus de 780 millions de Chinois confinés chez eux, la demande de divertissement est extrêmement forte. Du coup, que ce soit à la télévision, les émissions de cuisine ou de karaoké se multiplient sur les chaînes de télévision et en streaming sur les plateformes. Et certains y voient même la télévision du futur. Ça promet...