Mômes trotteurs. Visite guidée à la découverte du Paris des dessins animés

Lucie et Marion participent à la balade dans le Paris historique qui a inspiré des dessins animés. (INGRID POHU / RADIO FRANCE)

L'agence My Urban Experience propose une visite guidée dans le centre historique de Paris pour découvrir les lieux et monuments qui ont inspiré les dessins animés les plus célèbres, des Aristochats à Ratatouille, du Monstre à Paris au Bossu de Notre-Dame.

Les lieux célèbres qui ont inspiré les dessinateurs et réalisateurs

Cette semaine, les "Mômes Trotteurs" se baladent notamment dans l'île de la Cité. Ils suivent les pas de nombreux héros.

"S'arrêter devant le restaurant 'La Tour d'Argent' et voir vraiment les décors de 'Ratatouille', c'est cool ! Parce que j'aime les rats, j'en ai déjà vu, en vrai, dans un autre restaurant à Paris. On est parti vite parce qu’on avait peur qu’il y en ait sur la table", explique ce jeune Francilien.

"Et en plus, on dit qu'en 1582, le roi Henri III a mangé pour la toute première fois à 'La Tour d'Argent' en utilisant une fourchette", ajoute Elodie, la guide.

Et d'ajouter que "Walt Disney a fait plein de dessins animés, qui parlent de la France et de Paris parce qu’il adorait venir ici. On raconte que ses ancêtres venaient du village d'Isigny en Normandie. On est alors au Moyen-Age il y a plus de 1000 ans !"

L'histoire et l'origine des dessins animés sont aussi liées à Paris

"J'ai appris qu'avant, les dessins animés s'appelaient des pantomimes lumineuses", relève une jeune participante. "C'est grâce à Emile Reynaud que l'on a pu les voir au Musée Grévin, à Paris", précise la guide.

Durée de la visite : 1h30

Plus d'infos sur le site de l'agence My Urban Experience