Mômes trotteurs. Visite de l'aquarium Aquatis, à Lausanne

Aquatis, à Lausanne. (INGRID POHU / RADIO FRANCE)

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Héloise, Ariel et Zachary ont suivi la visite guidée spéciale kids de l'aquarium Aquatis à Lausanne qui propose un parcours interactif de 3500m² pour sensibiliser les visiteurs à la préservation des espèces d’eau douce

Au total, 46 aquariums, vivariums et terrariums, où vivent 10 000 poissons ainsi qu’une centaine de reptiles et amphibiens des cinq continents. Bienvenue dans le plus grand aquarium-vivarium d'eau douce d'Europe !

Ariel, Héloise et Zachary explorent AQUATIS, le plus grand aquarium d'eau douce d'Europe, à Lausanne. (INGRID POHU / RADIO FRANCE)

La star d'Aquatis s'appelle Naga. Ce dragon de Komodo mesure près de deux mètres. Ce super prédateur fait partie des espèces animales les plus dangereuses au monde.

Naga, le dragon de Komodo de l'aquarium-vivarium d'Aquatis, à Lausanne. (INGRID POHU / RADIO FRANCE)

Naga, le dragon de Komodo de l'aquarium-vivarium d'Aquatis, à Lausanne. (INGRID POHU / RADIO FRANCE)

On observe aussi les piranhas d’Amazonie, le garpique alligator, une espèce vieille de 100 millions d’années. Et ci-dessous le poisson spatule.

Un plongeur nourrit les poissons de l'aquarium d'Aquatis, à Lausanne. (INGRID POHU / RADIO FRANCE)

Aquatis réunit 100 reptiles, dont Farouche et Cléo, un couple de crocodiles du Gabon.

Les Mômes Trotteurs visitent l'Aquarium d'Aquatis, à Lausanne. (INGRID POHU / RADIO FRANCE)

Un hôtel-restaurant (143 chambres déclinées autour du thème de l’eau douce) jouxte l’aquarium. Offre familiale : à partir de 174 € (pour 2 chambres).

Le site d'AQUATIS

Dans l'actualité également, l'ouverture mercredi 30 octobre à Biarritz du Txiki Festival 2019. Ce festival de cinéma, d'éducation aux images et aux médias se tient jusqu'au 2 novembre. Dans un contexte d'urgence climatique, cette 7e édition sensibilise le jeune public à l'écologie avec un programme de projections, d’ateliers pédagogiques et d’animations créatives autour du thème de la Terre.