Mômes trotteurs. Metz aux couleurs de Noël

Paul, Côme, Mayeul et Blanche nous guident dans les rues illuminées de Metz. (INGRID POHU / RADIO FRANCE)

"C'est parti, le voyage va commencer !" lance Paul en entrant dans la Grande Roue. "J'ai toujours un peu peur que les cabines se décrochent quand on est en haut...", confie Côme en rigolant.

Dans la grande roue de Metz. (INGRID POHU / RADIO FRANCE)

"Une fois dans les airs, on voit bien les gargouilles. Le drapeau de Metz. On voit tout Metz. Et les chalets du marché de Noël."

Une fois en bas, une douce odeur de cannelle se répand. "Ah, on peut manger des Bretzels et des cuisses de grenouille !" précise Paul qui tend son micro au spécialiste du marché.

"Nous, on les cuisine à la plancha. Les cuisses de grenouilles ? C'est une vraie spécialité de Metz", assure ce dernier tout sourire.

Vue sur le marché de Noël de Metz depuis la Grande Roue. (INGRID POHU / RADIO FRANCE)

"La cathédrale Saint-Etienne a été construite à partir de 1240", explique Côme, 9 ans et demi. "C'est la cathédrale de France qui a la plus grande surface vitrée", poursuit Mayeul. Elle présente aussi les plus grandes verrières d’Europe. C’est pour cela qu’elle a reçu le surnom de "Lanterne du Bon Dieu". Elle est réputée pour ses vitraux issus de différentes époques avec plusieurs styles que l'on doit notamment à Jacques Villon, Hermann de Munster et Marc Chagall.

Dans la cathédrale Saint-Etienne de Metz. (INGRID POHU / RADIO FRANCE)

A la nuit tombée, cap sur le sentier des lanternes sur les berges de la Moselle. Les kids nous emmènent au cœur du jardin Fabert, à quelques mètres de la cathédrale Saint-Etienne. Départ pour un voyage féerique aux couleurs de Noël.

Plus de 400 lanternes, dont plusieurs ont été créées spécifiquement pour cette huitième édition, entraînent à la découverte des traditions de Noël. Avec trois étapes dans la déambulation, "l’Avent, la Saint-Nicolas et Noël". "J'aime bien ce chalet en pain d'épices et les sucres d'orge géants", souffle Côme. "Moi ça me donne faim", sourit sa petite soeur de 8 ans, Blanche. Plus loin, le Père Fouettard n'a pas l'air très commode... "Mais le Père-Noël a l'air tout heureux!"



Le sentier des lanternes de Metz, 2019. (Office de tourisme de Metz)

"Trois, deux, un zéro!" A moins de dix minutes à pied, nos guides-reporters assistent au mapping sur la façade de la cathédrale, à l’occasion de son 800ème anniversaire célébré jusqu'en 2021.

"Ce spectacle vidéo projeté sur l'édifice retrace l'histoire de sa construction", expliquent les kids. "C'est vraiment très impressionnant avec toutes ces lumières", trouve Blanche.

"La musique qu'on entend donne une sorte de suspense, surtout quand on voit l'incendie de la cathédrale qui a eu lieu en 1877. Tout d'un coup, ça explose de la rosace!"

Mapping sur la cathédrale Saint-Etienne de Metz. (INGRID POHU / RADIO FRANCE)

Infos pratiques pour visiter la Moselle