Mômes trotteurs. Escapade bretonne à Dinan

Fleur et Candice jouent les guides touristiques à Dinan, dans les Côtes d'Armor. (INGRID POHU / RADIO FRANCE)

"A Dinan, y a beaucoup de routes pavées, et les routes pavées c’est quand même assez vieux", observe d'abord Fleur. Là, on arrive dans le centre-ville et y a la statue de Bertrand du Guesclin. Il a combattu contre les Anglais, il est né en 1314 et mort en 1380."

"Il est sur un cheval comme s’il était en train de combattre", précise Candice. "C’est vrai, on dirait qu’il va aller attaquer les Anglais pour défendre son pays !" insiste Fleur.

"Ce qui est bien à Dinan, c’est que si on aime bien l’Histoire, il y a beaucoup de choses qui s’y sont passées. Il reste beaucoup de choses du Moyen Age comme les maisons à pan de bois."

Candice et Fleur sur le chemin de ronde du château de Dinan. (INGRID POHU / RADIO FRANCE)

"Là, on cherche l’entrée du donjon de Dinan. Ici, il y a la fête des remparts avec une reconstitution, qui montre ce qui se passait au Moyen Age. Y a un grand spectacle. On peut se déguiser en princesse avec une couronne et des faux diamants. Il y a aussi le tournoi de chevaliers qui font semblant de se battre. Avec les attaques des Anglais, ça ne devait pas être très facile."

"Il y a aussi la fête foraine dans le parc des petits diables. Il y a des coqs qui crient beaucoup et réveillent un peu tout le quartier au-dessus. Et tout derrière, il y a une chèvre et un âne", note Fleur. "Des fois, je prends des œufs de poule pour avoir les mêmes dans ma ferme !", détaille Candice. Dans ce jardin, on croise aussi des canards et des oies.

"A Dinan, on voit beaucoup de maisons en granit avec des toits en ardoise", précise Fleur. "On dirait que ce sont des tours de châteaux", trouve Candice.

Candice et Fleur, deux mômes trotteuses à Dinan. (INGRID POHU / RADIO FRANCE)

"Là, on est revenu sur la route du Jerzual. Et on va encore plus descendre pour aller sur le port..." 10 minutes plus tard, nous y voilà.

"Y a pas beaucoup de bateaux qui passent, c’est calme. Et on voit très bien la Rance. Et on voit juste des petits bateaux à moteur sans permis. C’est apaisant d’avoir une rivière en bas de la ville."