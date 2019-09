Mômes trotteurs. Escapade à Bayonne épisode #2

Emma et Clémence, deux jeunes Bayonnaises. (INGRID POHU / RADIO FRANCE)

Notre deuxième escapade à Bayonne commence par un petit tour aux halles.

"On y va le samedi ou le dimanche matin, c'est très connu à Bayonne. Ici on trouve de tout, et tout est fait maison et par des professionnels. On y vient aussi pendant les fêtes de Bayonne, y a plein d'animations."

Dans ce marché couvert, "on peut toucher des pieds de cochon" et "goûter aux fromages du pays comme l'Ardi-Gasna." "C'est un fromage au lait cru de brebis originaire des vallées de la Nive, d'Arnegux-Esterençuby et des Aldudes, toutes trois situées dans le Pays basque", explique l'un des fromagers."Il se déguste aussi fondu c'est délicieux." "Mon papi me le prépare en tranches fines sur du pain", précise Clémence.



Bayonne (Office de tourisme de Bayonne)

L’autre spécialité de Bayonne c’est le chocolat !

Un peu plus tard, Emma et Clémence nous emmènent découvrir la boutique d'un "alchimiste" du cacao. Il s'agit de Ronan Agadec le créateur de monsieur Txokola. Et oui, avec le jambon, l’autre spécialité de Bayonne c’est le chocolat !

"Est-ce qu’il est bon ? Et bien on va goûter !" "Il fond dans la bouche, et en plus on sait qu'il n'y a pas de mauvais produits dedans car on peut assister à sa fabrication dans cet atelier." "En quelle année sont arrivées les premières fèves de cacao ?" interroge Clémence. "La première trace de cacao à Bayonne daterait de 1614", répond le spécialiste.



Fèves de cacao dans l'atelier de Monsieur Txokola, à Bayonne. (INGRID POHU / RADIO FRANCE)

A dix minutes de Bayonne, les vagues de l’océan dansent. "Nous sommes sur la plage d’Anglet, les sables d’or. Et on va interroger des surfeurs !"

"Ici, vous pouvez aller visiter le phare", note Emma. "C’est cool, y a la mer, la montagne, les vagues et beaucoup de planches de surf."

Plage des sables d'or à Anglet (Office de tourisme de Bayonne)

"Alors venez chez nous !"

Et le soleil glisse vers l’oranger. "Franchement c’était hyper bien cette journée. Parce que nous aussi on a appris des choses sur Bayonne. C’est une ville hyper chouette avec beaucoup de vie", conclut Clémence. Et Emma d'ajouter: "Les Bayonnais aiment recevoir. Alors venez chez nous !"