Mômes trotteurs. En vadrouille à Clermont-Ferrand

La Place de Jaude à Clermont-Ferrand (Office de tourisme de Clermont Ferrand)

Sur la place de Jaude, la star c'est "Vercingétorix qui a gagné sur le plateau de Gergovie." On doit cette statue équestre de Vercingétorix au sculpteur Bartholdi. Puis, nous admirons la façade blanche du superbe Opéra-Théâtre.

Rue du 11 Novembre, la Ruche-Trianon "fait de super bonnes pâtes de fruits, avant ça s'appelait les pâtes d’Auvergne." Autre spécialité, les pascalines fourrées de ganache. "Parce que Blaise Pascal vient de Clermont-Ferrand."

Pas très loin, nous arpentons le marché Saint-Pierre, où l'on trouve les cinq fromages AOP d'Auvergne: Cantal, Saint Nectaire, Bleu d'Auvergne, Salers et Fourme d'Ambert. "Moi, je mange même la peau du Saint Nectaire!" rigole Carmen. Autre bonne adresse, le fromager Olivier Nivesse, où l'on peut déjeuner en terrasse. "Son Cantal vieux, on l’adore !" Pour ces deux Auvergnates, c'est meilleur que les gâteaux et le chocolat, c'est dire !

Fromagerie Chez Nivesse, à Clermont-Ferrand (Office de tourisme de Clermont-Ferrand)

Depuis la rue des gras, on distingue le Puy-de-Dôme et la cathédrale Notre-Dame de l’Assomption, reconnaissable à sa pierre de lave. "Elle est faite en pierre de Volvic. C’est une église gothique et ses vitraux rouges sont très rares", souligne Fantine.

La cathédrale de Clermont-Ferrand, en pierre de Volvic. (Office de tourisme de Clermont-Ferrand)

Clermont-Ferrand se découvre aussi au fil de ses quelque soixante fontaines en eau dont la superbe fontaine Renaissance d’Amboise "qui date de 1515." Facile à retenir !

Fontaine d'Amboise, à Clermont-Ferrand (Office de tourisme de Clermont-Ferrand)

Suite à la période de confinement, Carmen et Fantine nous donnent des nouvelles de Clermont-Ferrand.

"La ville revit bien.Y a beaucoup de gens qui refont du sport! Et oui, parce que pendant le confinement, ils ont beaucoup plus marché, fait du vélo. Pour le futur, il faudrait plus de pistes cyclables à Clermont et que plus de maisons fonctionnent à l’énergie solaire et qu'alentour il y ait plus d'éoliennes pour ralentir le réchauffement climatique."

Le lac d'aydat, en Auvergne. (France Bleu)

Et voici leurs derniers conseils pour s’évader autour de Clermont-Ferrand. "En fait, vu que Clermont-Ferrand c’est à l’intérieur de la chaîne des Puy, on peut aller y faire de belles randonnées et se baigner dans le lac de Chambon et le lac d'Aydat."

Et la très bonne nouvelle c’est que: "Clermont postule pour être la ville la plus culturelle d’Europe en 2028!"

