Mômes trotteurs. En balade à Lyon avec deux mômes trotteuses

"Nous arrivons à l’Hôtel de Ville, c'est un beau quartier. Et voilà la fontaine imaginée par Bartholdi. C'est lui, qui a fait la statue de la Liberté à New York", explique d'abord Héloise. "Cette fontaine a des colonnes de pierre et ça fait bien Renaissance, c'est comme l'or sur le toit de l'Hôtel de Ville, ça éblouit les yeux", ajoute Juliette.

Humm... L'odeur des pommes de terre chaudes à la crème. Dans la rue Major-Martin, Héloïse et Juliette poussent la porte du Café des Fédérations, l’un des meilleurs bouchons lyonnais. "L’andouillette, la quenelle au brochet et le poulet au vinaigre, c'est ce que nous servons le plus", détaille Clément, chef de cuisine. Et la charcuterie à Lyon, c’est toute une histoire.

"Les canuts, comme ils se levaient tôt, ils prenaient leur déjeuner avant 10 heures avec du saucisson, du pain, du jambon, et on appelle ça le mâchon", expliquent Héloise et Juliette.

Puis cap sur la place Bellecour.

Puis cap sur la place Bellecour. "C'est l'une des plus grandes places de France et d'Europe. Il y a une statue du Roi Soleil sur son cheval. On aime beaucoup ce quartier très commerçant, c’est bien de se balader dans les petites rues pavées comme ça."

Pour le shopping, les filles conseillent aussi "la rue de Brest en plein dans la presqu’île. Ce quartier se trouve entre les deux fleuves, c’est presqu’une île. Donc on est entre la Saône et le Rhône."

Après la traversée du pont Bonaparte, nous flânons dans le Vieux Lyon le quartier préféré de nos "gones" trotteuses, comme on dit en patois lyonnais. "C’est serré, c’est chaleureux, ici aussi, les rues sont pavées. Et les immeubles sont colorés : jaune, rose, bleu, ça donne de la joie de vivre !" Passage devant la cathédrale Saint-Jean.



Dans le vieux Lyon, "il y a beaucoup de théâtres de marionnettes, qui font des spectacles de Guignol. À Lyon, il est très réputé, c’est vraiment un emblème."