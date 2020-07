Mômes trotteurs. Bol d'air dans les Pyrénées-Orientales

Plage des pins, Argelès-sur-mer (Office de tourisme d'Argelès-sur-mer)

Et ça commence par une balade sur le front de mer "avec les Pyrénées qui tombent dans la Méditerrannée". Bienvenue dans la première station touristique du département des Pyrénées-Orientales située entre mer et montagne, à 25 km au sud de Perpignan, au pied du massif des Albères.

Côte rocheuse d'Argelès-sur-mer (LAURENT LACOMBE / Office de tourisme Argelès-sur-mer)

Alice, Jules et Marilou connaissent aussi un coin secret: la crique de Porteils. Cette plage de cailloux est une zone protégée qui est interdite aux bateaux.Pour y accéder, on fait une chouette petite rando en admirant les vignes et les montagnes autour.

Crique de Porteils, Argelès-sur-mer (Office de tourisme d'Argelès-sur-mer)

A quelques encablures en voiture, nous arrivons sur le site du château de Valmy. "Il y a le vin de Valmy, et ce château abrite des chambres d'hôtes."

Château de Valmy, Argelès-sur-Mer (Office de tourisme d'Argelès-sur-Mer)

Les murs ocres des maisons du centre d'Argelès et leurs balcons en couleur rappellent l'Espagne. "Mais on n’est pas encore en Espagne, souligne Marilou. On est juste en Catalogne, tout le monde appelle ça l’Occitanie."

La rue nationale est désormais piétonnière, elle a été totalement réaménagée. Objectif : redynamiser et faire revivre le centre du village. "Moi je trouve que c’est la taille du village qui fait le charme en fait. Plus la ville est petite, plus y a de jolies choses."

Le village d'Argelès-sur-mer (Office de tourisme d'Argelès-sur-mer)

Quelques temps après le tournage de ce reportage, Jules et Marilou nous donnent des nouvelles d’Argelès-sur-Mer suite à la période de confinement…

"Comme les marchés reprennent, l’ambiance y est plus joviale, c’est plus festif. On avait l’impression que la terre s’était arrêtée de tourner, qu’il n’y avait plus personne parce que tout le monde était chez soi. Alors que là, du coup, on voit qu’il y a à nouveau du monde, tous les glaciers sont ouverts, ça fait du bien."

Est-ce que leur regard a changé sur leur ville ?

"En fait, c’est comme dans une dispute, analyse Marilou. Le mieux après les disputes, ce sont les retrouvailles. Alors je pense qu’avec Argelès, on ne s’est plus vus pour mieux se retrouver. Ça vit, y a d’la joie."

Marché d'Argelès-sur-mer (RNT - STÉPHANE FERRER YULIANTI OT Argelès-sur-mer)

Et côté bons plans découvertes cet été…

"Moi je conseillerais plutôt d’aller faire des randonnées, suggère Jules. Il y a celle de la Massane qui est très bien. Ce sentier va dans la forêt, et ça monte donc jusqu’à l’ancienne tour de la Massane, qui servait jadis à surveiller la frontière espagnole contre les attaques. Et ça permet de profiter de la nature qui a repris ses droits pendant le confinement, ce qui est une chose vraiment très bien."

"C’est vrai, confirme Marilou. Je me suis rendue sur la voie verte, et on a vu un gros serpent d’au moins deux mètres ! Donc pour le futur, j’imaginerais une ville qui laisse un peu plus de place à la nature. Il faudrait plus de zones protégées."

"J’aimerais qu’on respecte plus la nature, renchérit Jules. Surtout au niveau des déchets parce que souvent, il y a en a beaucoup et je trouve ça gênant."

Conclusion ? "Amusez-vous, éclatez-vous pendant l’été, mais restez prudents."

La tour de la Massane, Argelès-sur-mer (Office de tourisme d'Argelès-sur-mer)

OFFICE DU TOURISME D'ARGELES-SUR-MER