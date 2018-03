Micron européen. Edition : les Salons du Livre en Europe

Le salon du livre à Paris se tient porte de Versaille du 16 au 19 mars. (PATRICK KOVARIK / AFP)

Deux journalistes écrivains en poste à Paris, également auteurs d'ouvrages expliquent comment ils voient le Salon du Livre à Paris qui se tient porte de Versailles jusqu'à ce lundi 19 mars, ils expliquent comment il voient cet évènement culturel et le comparent avec d'autres salons, Francfort et Moscou. Andreï Gratchev, correspondant de Novaïa Gazeta et Joseph Hanimann, correspondant culturel du quotidien allemand Süddeutsche Zeitung sont les invités de "Micro européen".

Des salons du livre en Russie pour les lecteurs russes

Des salons du livre, on en trouve en Russie, dont une foire annuelle qui, contrairement à Paris et Francfort est plutôt tournée vers "les lecteurs russes". Elle est installée dans un bâtiment construit par Nikita Kroutchev. Une autre foire, plus récente se tient également sur la Place Rouge et attire des visiteurs qui viennent en famille.

La France est "très centralisée" relève Joseph Hanimann, les éditeurs sont en grande majorité à Paris et le "Salon du Livre, c'est un peu un Paris dans Paris". En Allemagne, les foires de Francfort et Leipzig permettent de réunir des maisons d'éditions qui elles sont réparties dans les grandes villes, "ce qui crée un évènement". Après Francfort, qui est plutôt un salon professionnel où l'on achète les manuscrits, Leipzig, deuxième grande foire du Livre en Allemagne s'adresse au public et se rapproche plutôt du salon français.

Des éditeurs d'extrême droite l'année dernière à Francfort

Joseph Hanimann raconte qu'une polémique sur la présence d'éditeurs d'extrême droite a surgi l'année dernière à Francfort. Elle se poursuit en ce moment à Leipzig. Les dirigeants de la Foire ont accordé des stands à ces éditeurs mais cela a fait naître un débat sur le thème :" jusqu'où faut-il laisser parler cette extrême droite " ?

De son côté, Andreï Gratchev juge "décevant" le geste d'Emmanuel Macron. Le soir de l'inauguration du Salon du Livre, le président a refusé de s'arrêter devant le stand officiel de la Russie, invitée d'honneur. Il voulait marquer sa réprobation dans l'affaire de l'espion russe empoisonné, une affaire qui a jeté un froid entre Londres et Moscou.

Ouvrages

Andreï Gratchev : Un nouvel avant-guerre ? Des hyperpuissances à l'hyperpoker (Alma éditions)

Joseph Hanimann : Allez la France édité à Zurich par Orell Füssli