Micro Européen. Emmanuel Macron au Danemark, des désaccords mais une visite importante

Le président français Emmanuel Macron et le Premier Ministre danois Lars Loekke Rasmussen, le 28 août 2018 à Copenhague, au Danemark. (GETTY IMAGES)

Entamée il y a un an dans les pays d'Europe centrale, Emmanuel Macron poursuit sa tournée des capitales européennes. Il était cette semaine au Danemark et en Finlande. Une visite appréciée par les Danois, même si Paris et Copenhague n'ont pas la même vision sur tout, par exemple sur la question des migrations en Europe.

Les Danois aiment la France

Dyveke JOHANSEN, correspondante danoise à Paris revient sur cette visite et les liens entre la France et le Danemark. Pour les Danois, cette visite a été "très importante" explique Dyveke Johansen, car il n'y en avait pas eu depuis 36 ans, même si les deux pays ont une coopération permanente. Au cours des deux journées, des accords commerciaux et culturels ont été signés par les deux pays.

Au Danemark, la France est vue comme un grand pays et "beaucoup de Danois passent leurs vacances en France", ajoute la correspondante danoise. Mais sur la question politique des migrants, des "désaccords courtois", selon l'expression du premier ministre Lars Rasmussen, ont été constatés. Pour Dyveke Johansen, "le Danemark est plutôt proche de Orban" (l'actuel premier ministre hongrois Viktor Orban). Le gouvernement danois plaide pour une aide au Développement à fournir aux pays de départ des migrants.

La Flexisécurité intéresse les dirigeants français

En revanche le système de "flexisécurité" intéresse les dirigeants français et le président Macron en a parlé lors de sa visite. Cette flexibilité de l'emploi alliée à une sécurité du salarié durant les périodes de chômage est aussi appelée "le modèle danois". Mais ces dernières années, le modèle a surtout évolué vers la flexibilité de l'emploi.

Gaulois réfractaires et Danois luthériens

Pendant la visite d'Etat, la comparaison faite par Emmanuel Macron entre les "Danois luthériens" et les "Gaulois réfractaires au changement" a été commentée sur place mais les Danois accepteraient-ils toutes les réformes demandées actuellement aux Français ? La question est posée en conclusion.