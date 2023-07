"La loi sur les systèmes de chauffage serait sur le point de déchirer la coalition au pouvoir, à Berlin", selon Kai Littmann, directeur d'Eurojournalist

C'est l'été, il fait chaud, et en Allemagne, il est question de chauffage et d'une réforme bâclée qui déstabilise la politique allemande. Focus sur nos voisins allemands, avec Kai Littmann, directeur du site Eurojournalist, le quotidien franco-allemand du Rhin Supérieur.

franceinfo : Que se passe-t-il en Allemagne avec ce dossier du chauffage ?

Kai Lttmann : Ce n'est pas un gag, et c'est même un sujet très sérieux. Il s’agit de la loi sur les systèmes de chauffage qui est sur le point de déchirer la coalition au pouvoir, à Berlin, avec une nouvelle loi qui est totalement bâclée, qui doit être corrigée à tout bout de champ, où il y a des résistances, même à l'intérieur de la coalition au pouvoir, à Berlin. C'est le chaos total dans la politique allemande.

Il s'agit du chauffage personnel, du chauffage des immeubles, des maisons, que ce soit le gaz, le fioul, peut-être le bois ou l'électricité, qu'en est-il parce qu'on prépare l'hiver prochain ?

L'idée de cette loi, et d'ailleurs, il y a d'autres pays qui travaillent dans le même sens, c'est d'interdire dans des nouveaux bâtiments effectivement les systèmes de chauffage au fioul et au gaz, et de les remplacer par des pompes à chaleur ou d'autres façons de chauffer, ce qui est tout à fait sensé.

On avait une votation en Suisse sur exactement la même question. Le peuple suisse a décidé de faire exactement ce que les Allemands vont faire maintenant. Interdiction des systèmes à chauffage, au fioul, au gaz. La population à 58% a adopté la neutralité climatique, à l'horizon 2050, en Suisse.

Chauffages au gaz, au fioul, pour les futurs bâtiments, mais les anciens bâtiments, les appartements privés, les maisons, qu'en sera-t-il ?

Normalement, ces systèmes de chauffage pourront être exploités jusqu'à l'épuisement. Mais c'est un très bon exemple dans la communication sur cette nouvelle loi. Il y avait vraiment une cacophonie absolue en Allemagne, ce n’était pas du tout clair, du coup, il y avait un scandale, parce qu'on pensait que tous les propriétaires d'une petite maison devaient remplacer pour énormément d'argent leur système de chauffage, on commençait à discuter des subventions d'État, maintenant, cette loi est en discussion au Bundestag et franchement, on ne s'y retrouve plus.

Depuis que ce gouvernement est en place, à chaque petit point décidé, c'est une crise gouvernementale qui met toujours en danger la coalition. On se demande si cette coalition va aller au bout, ou on se dit quand va-t-elle tomber ?

Je vais vous répondre par des chiffres parce que, comme vous le savez, en Allemagne, il y a un sondage hebdomadaire, à savoir comment les gens voteraient si dimanche prochain, il y avait des élections. Actuellement, il y a la CDU dans l'opposition, les conservateurs, qui est le parti le plus fort avec 25%. En deuxième position, arrive l'extrême droite de l'AFD avec 19%. Ils sont en train de grimper comme ce n'est pas possible, et ce, seulement à la troisième, quatrième et cinquième position, les trois partis au pouvoir à Berlin. Ensemble, ils ne seraient même plus une majorité aujourd'hui, ils se situeraient ensemble à 39% des intentions de vote. On est déjà dans une crise gouvernementale, sauf que personne ne le dit ouvertement.

Nous allons quitter le chauffage et plutôt se pencher sur la politique réelle allemande : la montée de l'AFD, le parti nationaliste allemand, c'est surtout ça la réalité en Allemagne ?

Oui, et on vient de le prendre au sérieux : un rapport du ministère de l'Intérieur indiquait que parmi les adhérents de l'AFD, l'extrême droite, il y avait 10.000 personnes, donc presque la moitié des adhérents, qui sont considérés comme violents et dangereux. Il ne faut pas sous-estimer le danger qui émane de l'AFD, qui n'a pas vraiment de concept. L’AFD vient de présenter son programme pour les élections européennes. Ils veulent la désintégration ordonnée de l’Union européenne. Ce n'est pas une force de proposition, en revanche, actuellement, moins l’AFD parle, plus elle grimpe dans les sondages.

Et l’AFD est au Bundestag...

Au Bundestag avec une centaine d'élus. Il se peut que lors des prochaines élections, il serait impossible de créer un gouvernement de coalition gouvernementale sans la participation de l'extrême droite.

Pour les prochaines élections, n'y aurait-il pas une possibilité d’accord CDU-AFD ?

Pour l'instant, ce n’est pas du tout à l'ordre du jour. En revanche, quand les chiffres s'imposeront, je pense qu'ils vont quand même réfléchir à deux fois. Et à un moment donné, les partis traditionnels, s'ils ne veulent pas disparaître, vont commencer à travailler avec eux.