La Finlande aux aguets : une autre proche voisine de la Russie

Dans la dramatique situation qui ébranle le continent européen, certains pays sont plus proches de la Russie que d’autres ; c’est le cas de la Finlande où l’on parle le finnois, état membre de l’Union européenne et de la zone euro, qui a partagé une partie de son histoire avec la Russie.

Au XIXe siècle, la Finlande était nommée le "Grand-Duché de Finlande" sous l’empire russe. C’est à la Révolution russe que la Finlande a acquis son indépendance. Puis ce pays vécut deux guerres contre l’Union soviétique, la guerre d’hiver en 1939, et la guerre de continuation en 1941, une partie de la province de Carélie fut annexée par l’URSS dont la ville de Vyborg.

La Finlande partage avec la Russie une frontière de 1340 km. Afin de "prendre la température" de la Finlande lors de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, notre invitée témoin est la journaliste de Mtv Helena Petaisto, une journaliste francophile bien connue de la presse française.

Quelle ambiance en Finlande ?

L’ambiance générale aujourd’hui est mitigée entre un calme relatif et une perception du risque à sa frontière. Les Finlandais portent en eux cette réalité frontalière et sont toujours aux aguets. Pour les autorités du pays, le gouvernement communique régulièrement avec la population depuis 48 heures par le biais de conférences de presse sur les médias.

"Il faut dire que la situation géopolitique de la Finlande avec sa frontière de 1340 km avec la Russie ne laisse pas de place à l’insouciance, spécialement maintenant. Tout est calme ici, mais on ne sait pas si c’est le calme avant la tempête." Helena Petaisto, journaliste Mtv à Helsinki

La défense finlandaise

L’armée finlandaise (Puolustusvoimat), est composée par une armée de terre, de l’air, d’une marine, d’un corps important de gardes-frontières et d’unités arctiques. Ses effectifs sont de 23.800 militaires. Le pays repose aussi sa défense par un important corps de réservistes. La conscription en Finlande est de 6, 9, 12 mois avec un service ouvert aux volontaires féminines.

Les femmes sont un symbole historique dans l’histoire de l’armée finlandaise, elles ont combattu comme auxiliaires durant la guerre d’hiver et la guerre de continuation, dans un corps appelé le "Lotta Svärd". Si aujourd’hui la défense finlandaise ne fournit aucune information concernant sa préparation à toute éventualité, elle est un pilier de la sécurité du pays, tant elle peut compter sur ses troupes professionnelles, réservistes et conscrites. Enfin, la mobilisation finlandaise peut-être très rapide.

Au niveau européen, la Finlande est un état neutre, qui n’est pas membre de l’Otan, même s’il participe aux sommets de l’Otan et aux manoeuvres conjointes. Pour l’heure, la Finlande exclue toute adhésion à l’Otan, et a été mise en garde vendredi 25 février par la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova : "La Russie serait obligée de répondre de façon adéquate en cas d'adhésion de la Suède et de la Finlande à l’Otan".

La Suède, voisine de la Finlande, état membre de l’UE, est aussi un état neutre. Quant à la Finlande, elle est partenaire avec l’Otan concernant la sécurité en mer Baltique et en Arctique.

Sauli Niinistö

Sauli Niinistö est le président de la République de Finlande. Sauli Niinistö est un des rares dirigeants européens en perpétuel contact avec le président russe, Vladimir Poutine. Il est un témoin privilégié de la réalité politique russe, et a indiqué dernièrement, comme nous l’a dit Helena Petaisto, que "depuis six mois Vladimir Poutine est devenu imprévisible".

Sauli Niinistö s’exprimant à la population finlandaise a déclaré, concernant Vladimir Poutine, "cette fois, le masque vient de tomber". Nul ne sait en Finlande si le dialogue entre Niinistö et Poutine pourra se poursuivre, la Finlande le souhaite ardemment.

La question ukrainienne

Pour l’heure, si le drame ukrainien trouble la Finlande, comme le reste de l’Europe continentale, la Finlande se prépare à mettre en place un plan d’accueil de réfugiés ukrainiens. Une nouvelle fois, la petite Finlande se dévoile un grand pays européen, elle qui sait rester si discrète dans ses grandes étendues de forêts de bouleaux.