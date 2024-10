Des livres et une belle promenade au musée du Louvre

Livres et jeunesse Cécile Ribault-Caillol Le dimanche à 8h51, 11h51 et 14h51

Pourquoi ne pas profiter des vacances scolaires pour une petite promenade au musée du Louvre à grâce à trois livres. Et il y en aura pour tous les âges !

Honneur aux plus jeunes lecteurs

Avec un album illustré : Cléo et Apo, des souris au musée d'Éric Lathière et Bastien Quignon, paru aux éditions Didier Jeunesse, on visite les galeries du Musée à hauteur de deux petites souris vraiment craquantes, qui pour une fois font bon ménage avec un chat, Miro, à qui elles décrivent et commentent peintures et sculptures.

Il faut dire que le matou, qui a perdu l’usage de la vue, s’intéresse à l’art, et surtout il adore les entendre se chamailler entre elles. Et c’est l’un des jolis messages de cet album, chacun ressent ses propres émotions devant les œuvres d’art, et rien de mieux que de les partager !

Les Mômes trotteurs sont de retour

Ingrid Pohu est journaliste, on la retrouve à l’antenne sur franceinfo tous les samedis avec la chronique C’est mon week-end. Cette fois-ci elle nous prend par la main avec sa joyeuse bande de Mômes trotteurs, âgés de 7 à 13 ans, pour visiter les plus beaux monuments de la capitale.

Très joliment croqués par Sébastien Mourrain, ces monuments sont explorés par ces vrais journalistes en herbe. Tour Eiffel, BNF, Cité des sciences et de l’industrie, en passant par le musée du Louvre, pour une grande interview dans l'Aile Sully avec un spécialiste, l'archéologue Daniel Soulié, pour parler des antiquités égyptiennes et dévoiler quelques secrets.

Mômes trotteurs, Guide culturel de Paris est paru aux éditions Magellan et Compagnie.

On termine notre promenade au musée avec un grand Défilé au Louvre



Un livre magnifique ! Défilé au Louvre est paru aux éditions Seghers, en association avec le Musée. Sophie Fontanel le précise dans la préface, c’est à la demande du Musée et avec son regard affûté de critique de mode, qu’elle a déambulé à travers les différentes galeries du Louvre.

Elle a méticuleusement scruté les vêtements et les accessoires de bas-reliefs, de sculptures ou de peintures inspirantes à ses yeux d’experte. On y découvre, ou redécouvre, des œuvres d’art, à la lumière de ses commentaires, alliant brillamment histoire de l'art et anecdotes de "backstage".

Bonne semaine et belles lectures à tous !