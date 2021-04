Suspension des vols entre le Brésil et la France, coût de la crise sanitaire... Les informés du matin du 14 avril

Les informés du matin du 14 avril 2021. (FRANCEINFO / RADIO FRANCE)

Autour de Marc Fauvelle et Renaud Dély, Pascal Jalabert, rédacteur en chef du bureau d'information générale du groupe Ebra et Fanny Guinochet, chroniqueuse économie à franceinfo, débattent de l'actualité du mercredi 14 avril.

Les thèmes

- Le Premier ministre Jean Castex a annoncé mardi la suspension de tous les vols entre le Brésil et la France, en raison des inquiétudes autour du variant brésilien du Covid-19. Depuis plusieurs jours, des médecins réclamaient ce type de mesures plus strictes. Comment combattre le sentiment de lassitude et d'usure qui peut frapper les Français au regard des mauvaises nouvelles liées à l'épidémie ?

- Le coût global de la crise sanitaire est évalué à 424 milliards d'euros, selon les derniers calculs du gouvernement. Ce qui n'empêche pas le ministre de l'Économie Bruno Le Maire de faire preuve d'un grand optimisme à propos de la reprise, qui sera forte selon lui. Qui paiera l'addition de la crise ?