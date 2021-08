Succès de la vaccination, fin du "quoi qu'il en coûte" : les informés du matin du 31 août

Alix Bouilhaguet, Marc Fauvelle, Renaud Dély sur le plateau des informés de franceinfo le 31 août 2021 (FRANCEINFO / RADIO FRANCE)

Autour de Marc Fauvelle et Renaud Dély, les débatteurs de ce dernier jour d'août sont : Alix Bouilhaguet, éditorialiste politique à franceinfo, et Pascal Jalabert, rédacteur en chef du groupe Ebra (journaux de l'est de la France).

Les thèmes :

Vaccination contre le Covid-19, succès pour Emmanuel Macron ?

La campagne de vaccination a continué pendant l'été, faisant de la France l'un des pays européens les plus avancés en la matière. Bientôt 50 millions de Français vaccinés à 100% : peut-on dire que le chef de l'État, qui avait fortement incité ses compatriotes à se faire vacciner le 12 juillet dernier, a gagné son pari ?

Fin du "quoi qu'il en coûte", quelles conséquences ?

Le ministre de l'Économie Bruno Le Maire l'a confirmé lundi 30 août : le système du "quoi qu'il en coûte", mis en place dès le début de l'épidémie en France pour assurer la survie des entreprises, vit ses derniers jours. Il sera remplacé par un dispositif "sur mesure" pour chaque entreprise. Faut-il craindre des dégâts économiques et sociaux dans les semaines qui viennent ?