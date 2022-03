Sanctions contre la Russie, Emmanuel Macron à Poissy... Les informés du matin du mardi 8 mars 2022

Renaud Dély et Marc Fauvelle

Les informés du matin Renaud Dély et Marc Fauvelle Du lundi au vendredi à 9h06

Autour de Marc Fauvelle et Renaud Dély ce mardi 8 mars : Nathalie Saint-Cricq, éditorialiste politique à France Télévisions, Jean-Jérôme Bertolus, chef du service politique de franceinfo et Bertrand Gallicher, journaliste de la rédaction internationale de Radio France.

Les thèmes :

- Guerre en Ukraine : les sanctions jusqu’où ? L’Union européenne discute avec les Etats-Unis de l’opportunité d’interdire les importations de pétrole russe, alors que les prix à la pompe flambe déjà en France, notamment. L'Occident peut-il renforcer les sanctions à l’endroit de la Russie et se priver des hydrocarbures et du gaz russes ? Le gouvernement peut-il limiter l’impact de l’envol du prix des carburants ?



- A Poissy, Emmanuel Macron prend la parole, mais qui parle : le président ou le candidat ? Désormais candidat déclaré à sa réélection Emmanuel Macron à LCI, après son premier déplacement de campagne à Poissy, dans les Yvelines. Entre annonces électorales et décryptage de l'actualité avec le conflit en Ukraine, le chef de l'Etat avait une double casquette dont il a usé, s’en amusant lui-même. Est-ce la tentation l’excès de confiance ?





Revoir l'émission en intégralité :