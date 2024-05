Question palestinienne à l'hémicycle, projet de loi d'orientation agricole, ... Les informés du matin du mercredi 29 mai 2024

Les thèmes :

La question palestinienne enflamme l'hémicycle : Incident et tension maximale mardi 28 mai à l’Assemblée Nationale. Alors que les députés Insoumis multipliaient les interventions pour dénoncer l’offensive de l’armée israélienne à Rafah, dénoncer la politique du gouvernement de Benyamin Netanyahou à Gaza, et réclamer la reconnaissance de l’État de Palestine, le député Insoumis des Bouches-du-Rhône Sébastien Deloglu a brandi un drapeau palestinien dans l’hémicycle.

Projet de loi d'orientation agricole : C'est le grand mouvement social du début d’année 2024, soutenu par plus de 80 % des Français selon les sondages, le mouvement paysan. Le projet de loi d’orientation agricole adopté hier en première lecture à l’Assemblée par 272 voix pour et 232 contre. Le texte, qui va désormais être transmis pour débat au Sénat, fixe l’objectif de souveraineté alimentaire et confère à l’agriculture un caractère d'"intérêt général". Il supprime ou allège aussi des normes et corrige l’indicateur des mesure du plan Ecophyto qui vise à réduire l’usage des pesticides de 50 % d’ici 2030.

Les informés :

Victoria Koussa, journaliste au service politique de France info

Olivier Pérou, grand reporter à l’Express

Hadrien Bect, chef-adjoint du service politique de France Info

