Pass sanitaire, guerre entre Marine Le Pen et Eric Zemmour : les informés du matin du 16 février

Autour de Marc Fauvelle et Renaud Dély pour décrypter l'actualité du mercredi 16 février, Géraldine Woessner, journaliste au Point et Etienne Girard, rédacteur en chef du service société à L’Express, auteur de Le Radicalisé, enquête sur Eric Zemmour, publié aux éditions du Seuil.

Les thèmes

- Le Covid enfin fini ? À quand la levée du pass vaccinal ? Les dernières restrictions sont levées mercredi alors qu'un reflux significatif de l'épidémie de Covid-19 a été constaté : si le port du masque est toujours d'actualité dans les transports et lieux fermés, les discothèques vont rouvrir, et la restauration dans les TGV et Intercité, cinémas et stades revient aujourd’hui. De nouvelles règles s'appliquent pour le pass sanitaire : il faudra une dose de rappel réalisée au plus tard quatre mois après la fin du schéma vaccinal pour que le pass soit valide, ou un certificat de rétablissement de moins de quatre mois. Résultat : quatre millions de Français sont menacés d’être privés de pass vaccinal.

- À l’extrême droite, la guerre Le Pen-Zemmour fait rage

Marine Le Pen a suspendu l'eurodéputé et ancien vice-président du Rassemblement national Nicolas Bay pour "sabotage". En cause, la transmission d’"informations confidentielles" sur sa campagne depuis des mois à Eric Zemmour. Ce n'est pas une surprise : que Nicolas Bay s'apprête à rallier Eric Zemmour est un secret de Polichinelle. Et la malice est partagée : Marine Le Pen disposerait elle aussi d'informateurs dans le clan adverse.