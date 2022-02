DIRECT. Covid-19 : la fin de l'obligation du masque interviendra "à la mi-mars" dans la plupart des lieux clos "si les conditions sont réunies", déclare Olivier Véran

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #COVID_19

: "Je ne dis pas qu'on allègera tout, on gardera peut-être une queue de comète", précise le ministre de la Santé. Il évoque notamment un possible maintien du pass vaccinal en discothèque au-delà de la mi-mars.

: "A la mi-mars, on pourrait commencer à se poser sérieusement la question du port du masque en intérieur et du pass vaccinal."



Le ministre évoque une possible levée de l'obligation du masque en entreprise ou à l'école d'ici un mois, à condition que la situation continue de s'améliorer et que les hôpitaux retrouvent un "état de fonctionnement normal".

: La fin de l'obligation du masque en intérieur pourrait intervenir dans la plupart des lieux "à la mi-mars", affirme le ministre de la Santé, Olivier Véran.

: "Ca s'améliore nettement, partout, dans toutes les régions françaises. (...) Notre stratégie d'allègement progressif [des restrictions] était la bonne "



Le ministre fait état de contaminations "trois fois moins importantes qu'il y a deux semaines", ce qui laisse présager, selon lui, d'une possibilité de "sortir complètement de la vague d'ici quelques semaines".











: Selon une étude américaine, les bébés dont la mère a été vaccinée durant sa grossesse ont moins de risques que les autres de développer une forme sévère du Covid-19. Cette protection pourrait venir d'un transfert d'anticorps via le placenta.

: "Il n'est pas question de rentrer avec le pass vaccinal de la grand-mère."



Sur notre antenne, ce responsable syndical dit s'attendre à voir "plus des deux tiers des établissements rouvrir dès ce soir". Les fêtards seront priés de montrer patte blanche à l'entrée : "Les clients devront présenter un pass vaccinal valide et nous vérifierons la pièce d'identité."





: Pour faire bref, à partir d'aujourd'hui, vous pouvez de nouveau :



• consommer debout dans les bars, cafés et restaurants



• boire ou manger dans les stades, les cinémas et les transports en commun



• aller en discothèque



• vous rendre à un concert debout.

: Direction le kiosque à journaux pour humer l'encre fraîche du matin et prendre le pouls de la presse nationale et régionale. Ambiance boules à facettes dans plusieurs de vos journaux, à l'occasion de la réouverture des discothèques (qui avaient dû fermer de nouveau en décembre).













: La Martinique, placée sous couvre-feu depuis juillet, entrevoit la sortie du tunnel. La préfecture annonce que les restrictions nocturnes débuteront à 22 heures à partir de vendredi, contre 20 heures jusqu'ici. Nos amis de Martinique La 1ère font le point sur les règles en vigueur.

: Voici les premiers titres de ce mercredi 16 février :



• A la faveur de la décrue de la cinquième vague, le gouvernement lève de nouvelles restrictions à partir d'aujourd'hui. Il est possible de retourner en discothèque, de consommer debout dans les bars ou encore de manger et boire dans les stades, les cinémas et les transports.



• Le président russe, Vladimir Poutine, a confirmé un "retrait partiel" des troupes massées aux frontières ukrainiennes. C'est "un premier signal encourageant", a salué Emmanuel Macron, même si, selon les Etats-Unis, "une invasion demeure tout à fait possible".



• Nicolas Bay, porte-parole de la campagne de Marine Le Pen, a été suspendu de ses fonctions au sein du Rassemblement national. Le parti lui reproche d'avoir transmis des informations confidentielles à Eric Zemmour, un "sabotage" contesté par l'accusé.



• Grâce à un exploit à la dernière minute de Kylian Mbappé, le PSG a remporté un succès mérité contre le Real Madrid (1-0), hier soir, en huitième de finale aller de la Ligue des champions. L'Argentin Lionel Messi avait raté un penalty pour les Parisiens un peu plus tôt.