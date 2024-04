Les annonces Santé du gouvernement, les Républicains s'attaquent aux finances publiques... Les informés du matin du lundi 8 avril 2024

Les Thèmes :

Les annonces du gouvernement en matière de Santé : vraie nouveauté ou opération de comminication ? Le Premier ministre Gabriel Attal a fait plusieurs annonces concernant la politique de santé menée par le gouvernement et plus précisément pour faciliter l’accès aux soins : les pharmaciens pourront prescrire directement des antibiotiques pour les angines dès le mois de juin, le nombre de places en deuxième année de médecine va passer 10.000 aujourd’hui à 16.000 en 2027. Et la mesure qui fait le plus polémique c’est l’instauration de cette "taxe lapin", une sanction de 5 euros pour les patients qui posent un lapin à leur médecin, sans avoir annulé 24h avant le rendez-vous prévu. Objectif, récupérer 15 à 20 millions de rendez-vous chaque année.

Finances publiques: la planche de salut pour Les Républicains ? La droite a décidé de faire des finances publiques un des deux thèmes majeurs de sa campagne européenne. Haro sur le gouvernement donc, après le dérapage du déficit public à 5,5% du PIB cette année.

Agathe Lambret, journaliste au service politique, co-présentatrice de la matinale du week-end sur franceinfo

Gilles Bornstein, éditorialiste politique à franceinfo TV

