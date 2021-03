Le fiasco AstraZeneca qui plombe l'Europe, le spectre du reconfinement ... Les informés du matin du mardi 16 mars

Les informés du matin du mardi 16 mars 2021. (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

Autour de Marc Fauvelle et Renaud Dély, les débatteurs du jour sont Carole Barjon, éditorialiste politique à l'Obs et Yannick Falt, journaliste politique à franceinfo.

Astra Zeneca, le fiasco qui plombe l'Europe

"Nous devons cette sécurité aux Français", a déclaré mardi 16 mars sur franceinfo Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, en charge de l'Industrie, alors qu'une douzaine de pays européens, dont la France, ont décidé de suspendre les injections du vaccin AstraZeneca après des cas de thrombose. "Depuis le début de cette crise, notre ligne directrice, c'est la sécurité et l'efficacité et la transparence", a-t-elle justifié.

Peut-on encore sauver ce vaccin ? Pourquoi l'Union européenne se divise ? Pourquoi l'Union européenne est-elle si faible face aux labos ?

Le spectre du reconfinement: un an après, retour à la case départ ?

Emmanuel Macron laisse entendre qu'il va devoir prendre de nouvelles décisions, de nouvelles restrictions pour faire face à l'épidémie de Covid-19. La situation sanitaire se dégrade en particulier en Île-de-France, mais pas seulement dans cette région. Si rien n'est encore tranché concernant ces nouvelles mesures, le président de la République concède que "le maître du temps, c'est le virus, malheureusement."

En Île-de-France, le taux d’incidence a franchi, lundi 15 mars, la barre des 400 pour 100 000 habitants, seuil dont Jean Castex suggérait encore dimanche qu’il était fatidique.