La campagne mémorielle d'Emmanuel Macron, les enjeux du scrutin européen... Les informés du matin du vendredi 7 juin 2024

Les thèmes :

La campagne mémorielle d'Emmanuel Macron : les commémorations du 80ème anniversaire du Débarquement ont eu lieu jeudi 6 juin 2024 sur les plages de Normandie. Emmanuel Macron était aux côtés de Joe Biden, du roi Charles III d’Angleterre et Volodymir Zelensky était l'invité d’honneur. Des commémorations mémorielles qui permettent à Emmanuel Macron de relier l’Histoire au présent pour plaider la cause de la défense de l’Europe et de la paix, aujourd’hui face à la menace russe. Et en particulier en mettant en garde hier soir, sur TF1 et France 2, contre le danger d’un blocage de l’Europe si l’extrême droite progresse en France et ailleurs en Europe.

Les enjeux du scrutin européen ce dimanche : les élections européennes ont lieu ce dimanche 9 juin et les enjeux sont forts. Quelle sera l’ampleur du vote sanction dont Emmanuel Macron et le gouvernement pourraient être victimes ? Quel sera le niveau atteint par Jordan Bardella ? Quels rapports de force interne à gauche et qu’est-ce que cela peut changer pour la gauche dans l’optique de 2027 ?

Les invités :

Julie Marie-Leconte, cheffe du service politique de franceinfo

Emmanuel Kessler, éditorialiste politique

